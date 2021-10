‘’Jornada Rumo a Melhor Versão’’: eneacoach Tiana Magalhães explica como eneagrama muda sua vida

A especialista no assunto explica como o sistema milenar é uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento interior

O eneagrama — ennea (nove) e grammo (figura, desenho) — é um sistema milenar que aponta o caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional que estuda os nove tipos de personalidade. Mas como isso pode ajudar no dia a dia pessoal e profissional? Conversamos com a eneacoach Tiana Magalhães que deu mais detalhes sobre.

Primeiramente, Tiana detalha que não é apenas um teste feito na internet — como muitos sites fazem. Antes de mais nada é uma ferramenta de autoconhecimento, autodesenvolvimento, conhecimento do outro e na automelhoria interior também. Além de “proporcionar transformações profundas nos diversos aspectos da vida, ganhos imensos para as relações, devido a também compreender o outro, exercitando menos julgamentos e mais compaixão e conexão entre as pessoas”, segundo Magalhães.

A trainer internacional em PNL, Hipnoterapia, Time Empowerment®️ e Eneagrama explica que o símbolo é uma figura, assim como na geometria, de nove pontas. Nele contém três partes, que representam três leis. O círculo representa a lei do um, que diz respeito a unidade e processos cíclicos de transformação; a lei do três é representada pelo triângulo, relação entre os princípios da criação; e a lei do sete, representado pela hexade, refere-se a tudo estar em movimento.

“São nove tipos de personalidade do eneagrama e cada um se apresenta em três versões, que chamamos de subtipos. Desta maneira se compreende ainda mais claramente as tendências de cada tipo para pensar, sentir e agir”, explica a Consultora em Eneagrama Profissional.

O eneagrama também é usado de forma profissional por entrevistadores: “É fantástico em uma entrevista, tornando-a ainda mais assertiva. Empresas como a Disney, dentre tantas outras multinacionais a nível mundial e empresas de pequeno e médio porte também, com ganhos na comunicação e feedback, gerenciamento de conflitos, formação de equipes de alta performance, negociação e vendas, inteligência emocional…”, detalha Tiana.

O eneagrama pode ser feito por profissionais formados em cursos e através deles aprenda como fazer entrevista de identificação de tipo e souber os caminhos de desenvolvimento para cada tipo. “Desejo que o Eneagrama proporcione em sua vida, as transformações que proporcionou na minha [vida] e que comece o quanto antes essa jornada rumo a sua melhor versão”, finaliza. Tiana trabalha com a formação de melhores profissionais na área e para mais informações em seu Instagram (@tianamagalhaes.eneagrama).

Leia alguns depoimentos de mudança de vida profissional após atendimento com a profissional:

“Me identifiquei como uma 2Social. O eneagrama mudou meu pensamento em relação a mim, me trouxe mais equilíbrio e percepção, melhorando a relação com os outros também. Sinto que farei palestras melhores e ajudarei mais pessoas, recomendo que todos aprendam o eneagrama para se sentirem tão bem quanto eu estou me sentindo.” – Marta Sobral- ex-medalhista olímpica de basquete.

“Me identifico como o tipo 5 Sexual no Eneagrama. Eu já havia tido contato com o Eneagrama no passado, em um curso na Itália e sinceramente digo que na época eu detestei. Passados anos eu decidi fazer o curso com a Tiana e isso mudou completamente tudo o que eu tinha aprendido. A Tiana soube passar e aprofundar o conhecimento de uma maneira didática que não só conseguiu com que eu me apaixonasse pelo eneagrama, mas usar essa ferramenta fantástica em todas as áreas da minha vida.” – Francesco Pellegatta – Psicólogo, Master Trainer internacional em PNL, Hipnoterpia, Time Line Therapy®️ e Coaching.

