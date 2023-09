Jorge Daher: o descendente de libanês que usou experiência da família para empreender

Empresário paulistano hoje comanda as marcas Bermudaria, Burger de Rua e Dream Hunters Records

Descendente de libanês, paulistano e empresário. Este é Jorge Daher, empreendedor que usou a experiência da família no compercio para empreender e alcançar o sucesso. Empresário hoje aos 30 anos, comanda as marcas Bermudaria, Burger de Rua e Dream Hunters Records.

Jorge Daher hoje atua nos ramos de confecções, alimentação e musical



Jorge conta que tudo começou com seu avô – que tinha o mesmo nome que o seu -, que veio do Líbano para o Brasil nos anos 60 e passou a ganhar a vida com a venda de roupas nas feiras e, com sucesso, abriu a própria confecção em 1967. “

“Pretendemos continuar batalhando e cada vez mais colaborar com nosso universo”, diz Daher



“Tivemos épocas boas e épocas ruins. Quando ele faleceu, em 2001, meu pai Salvador Jorge manteve a confecção e a reputação da família até 2015 quando a crise nos alcançou. Vivendo no meio dos problemas que assombravam meus pais, eu sempre quis mudar esse cenário. Pra mim o trabalho deveria trazer alegria e não problemas e tristezas”, conta Jorge.

No ramo dos hambúrgueres, a Burger da Rua tem quebrado recordes

Créditos: Divulgação



Diante deste cenário, Jorge Daher resolveu abandonar a faculdade e “cair de cabeça” – como ele diz – no empreendedorismo e criando a Bermudaria. “O intuito era ganhar apenas 1 real por peça de lucro. Já tinha todos os processos de operação na cabeça, pois estava em contato com o negócio desde pequeno. Em 2017 a Bermudaria já vendia mais de 40 mil peças por mês e com o aumento do faturamento a qualidade e confecção também foi crescendo. Hoje somos fornecedores das maiores marcas de street wear do Brasil e temos nossa sede na Avenida Celso Garcia, 174”, relembra o empresário.



Com o sucesso de sua marca, Jorge resolveu ampliar os horizontes e em 2023 criou a frente de varejo da indústria: a Basyc. “Hoje a Basyc está fazendo barulho na internet com seus preços baixos e qualidade altíssima. A Basyc hoje vende pelo seu site próprio e entrega para todo o Brasil”, revela Jorge Daher.



Além de aumentar sua marca de confecções, em 2023 Jorge expandiu também sua área de atuação. Ao lado dos amigos de infância Antônio e Victor passou a atuar no ramo dos hambúrgueres. Os amigos haviam criado a marca “Burger da Rua” em 2019 e com a chegada da de Daher passaram a atender não mais apenas como delivery, mas com seu próprio espaço físico na Alameda dos Anapurus, 717, em Moema.



“A Burger da Rua não é apenas uma hamburgueria low cost localizada em Moema, mas é uma ação social que a cada 10 hambúrgueres vendidos doamos 1 para moradores de rua e instituições sociais. Até hoje já foram mais de 25 mil burgers doados”, conta com orgulho sobre o negócio que segue batendo recordes de doações todos os meses e já saiu em diversas listas entre as melhores hamburguerias de São Paulo.

Jorge conta ainda que sempre teve um talento para vendas e para a comunicação. E nesta área também resolveu empreender. Hoje é proprietário – junto com o produtor musical Marabá – da Dream Hunters Records, uma gravadora e produtora cujo propósito é dar oportunidade a artistas talentosos da cena do rap underground.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“O crescimento da Dream Hunters Records, que está em atividade desde 2020, está acontecendo esse ano graças a nossa parceria com a Batalha do Ana Rosa, um movimento de rua que acabou tomando uma proporção gigante lotando praças e palcos com mais de 2 mil pessoas toda quinta-feira tendo a Basyc e a Burger da Rua como grandes apoiadores”, detalha.



Nessa trajetória empresarial, Jorge Daher destaca um personagem fundamental no apoio a suas empresas: o advogado Raphael Pasqual, amigo de longa data e que presta toda a assessoria em seus negócios. “O Dr. Raphael Pasqual sempre foi uma pessoa muito importante pra mim desde a infância. Ele é de extrema importância para as empresas, sempre auxiliando e me aconselhando”, diz o empresário.

Ainda sobre o amigo, ele revela que juntos os dois e suas empresas sempre pensam em como podem fazer algo de bom para melhorar nosso universo e resolver problemas de pessoas que estão ao redor.



“Hoje me orgulho muito de tudo que fazemos e mais ainda em saber que todas as empresas têm um propósito. Quando digo propósito, não digo de ganhar dinheiro, mas sim de fazer a diferença , de ajudar o próximo. E assim pretendemos continuar batalhando e cada vez mais colaborar com nosso universo”, pontua Jorge Daher.