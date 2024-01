Jorge Beirigo: Saiba quem é o apresentador brasileiro que transforma vidas e inspira mulheres pelo mundo

Inspirando-se em Gugu, Beirigo desenvolve projetos que promovem mudanças significativas na vida daqueles que enfrentam dificuldades

Jorge Beirigo, um nome que ressoa no cenário brasileiro do entretenimento, motivacional e social, está prestes a deixar sua marca além das fronteiras nacionais. Com 35 anos de idade, o apresentador, diretor, roteirista e fotógrafo é um visionário que usa seu talento para transformar vidas na sociedade.

A paixão de Beirigo por destacar a beleza real de todas as pessoas começou quando ele trabalhava em uma agência e percebia que mulheres com baixa autoestima buscavam emprego no meio artístico. Pegando uma máquina escondida, começou a fotografar essas pessoas, defendendo que todos têm sua beleza única, independente de padrões estéticos.”Muitas estão à beira da depressão, a ponto de se matarem, pois perderam a esperança e não conseguem mais se enxergar no espelho”, revela o apresentador.

Ao longo de mais de uma década, Jorge Beirigo desenvolveu uma missão que vai além da tela da televisão, atingindo corações e mudando vidas. O Projeto Divas, concebido com o intuito de mostrar a singularidade da beleza de todas as mulheres em suas histórias individuais, tem sido uma fonte de inspiração em todo Brasil e até mesmo fora dele.

“O significado do Projeto Divas é profundo”, compartilha Beirigo. “Ele foi criado com a missão essencial de celebrar a beleza única de todas as mulheres, além de suas histórias individuais. É uma homenagem às guerreiras invisíveis, aquelas que batalham diariamente para sobreviver, muitas vezes esquecidas pela sociedade”, afirma.

O sucesso do programa rendeu convites de emissoras fora do país, marcando o início de uma jornada internacional. Devido à sensibilidade e carisma de Beirigo, ele também tem sido frequentemente convidado para participar de comerciais de empresas voltadas para o público feminino, tornando-se também um símbolo de empoderamento “Não vejo a arte apenas como entretenimento, mas como uma ferramenta poderosa para salvar vidas e inspirar mudanças,” enfatiza.

“Meu convívio muito forte com mulheres dentro de casa, com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, me proporcionou uma visão de amor diferenciada”, reflete Beirigo. “Desejei do fundo do meu coração que todas as mulheres tivessem imensa felicidade.”

Jorge Beirigo compartilha a história de uma mulher cujo sonho era cantar e participar de um show musical e seu marido, ao descobrir seu desejo de estar na televisão, iniciou uma série de agressões físicas e verbais. Em um momento de dor, ela viu um dos vídeos do apresentador nas redes sociais que dizia “Não importa a cor da sua pele, o tipo do seu cabelo, ou o seu manequim, você sempre será especial aos olhos de Deus” e decidiu dar mais uma chance à vida. O apresentador a encontrou e proporcionou uma transformação completa que foi além do visual.

Além de apresentador e fotógrafo, Jorge cria minisséries, programas, reality shows e novelas que não apenas entretêm, mas também inspiram, “Minha fonte de inspiração é o Gugu. Assim como ele, busco me conectar profundamente com a audiência, compreendendo suas dores, necessidades e criando uma conexão autêntica”, conta Beirigo revelando que possui cerca de 50 produções que estão prontas para serem gravadas.

Quando questionado sobre os próximos projetos, Beirigo revela: “Vamos impactar a vida de outras mulheres do outro lado do continente. Acredito na magia da arte para transformar essas experiências em espetáculos brilhantes, destacando a beleza da vida de forma cativante.” Além disso, Jorge tem planos de construir casas para pessoas em situações vulneráveis.