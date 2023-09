John John reina absoluta em  looks de celebridades no The Town

A marca fui uma das preferidas dos famosos no festival de música, arte e cultura em São Paulo

A marca John John reinou absoluta em looks de celebridades na primeira edição do The Town, o festival de música, arte e cultura realizado em São Paulo realizado entre os dias 2 e 10 de setembro.

A modelo Kay Lago usa look total John John no evento



O The Town reuniu no Autódromo de Interlagos celebridades e influenciadores para curtir os shows nacionais e internacionais, que incluíram nomes como Demi Lovato, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Luisa Sonza e Pitty.

Para curtir os dias de evento, os famosos contaram com looks cheios de estilo da marca John John, entre eles, atriz Livia Silva, o ator Lucca Picon usa e a modelo Kay Lago.

A jornalista e influenciadora Lari Cunegundes usa look total John John

Crédito: Divulgação



Os influenciadores, estrelas da atualidade do mundo digital também marcaram presença com seus looks John John, como Lari Cunegundes, Taynara Nunes, Gabriela Versiani, Carlos Silberg, May Lelis e Gabi Lisboa.