John Huff assume posição de diretor geral na AMC Networks International Latin America

Executivo ocupará função recém-ampliada, liderando operações na América Latina e supervisão de cinco canais lineares

A AMC Networks International Latin America, um dos principais players do mercado de entretenimento na região, anunciou uma mudança significativa em sua liderança. John Huff, que atualmente desempenha o papel de diretor financeiro (CFO) da divisão, foi nomeado como Diretor Geral, consolidando as funções de alto escalão em uma posição estratégica recém-ampliada.

Eduardo Zulueta, Presidente da AMC Networks International

A nomeação de John Huff é um reflexo do seu impressionante percurso na empresa ao longo dos últimos sete anos. Como CFO, ele desempenhou um papel fundamental no impulsionamento dos negócios da AMCNI Latin America, contribuindo para o sucesso dos canais lineares da empresa, incluindo AMC, El Gourmet, Film&Arts, Europa Europa e Más Chic, que são amplamente distribuídos na América Latina e no mercado hispânico dos EUA.

John Huff assume o cargo de Diretor Geral e CFO, com foco na expansão dos negócios na região.

Neste novo cargo, Huff não apenas manterá suas atuais responsabilidades financeiras, mas também supervisionará todas as atividades comerciais, de conteúdo e promocionais desses canais, bem como a unidade de negócios de jogos, Strib. Isso representa um passo importante na estratégia de expansão da AMCNI Latin America, com foco na região latino-americana e no mercado hispânico.

Eduardo Zulueta, Presidente da AMC Networks International, comentou sobre a nomeação de Huff, afirmando: “Em seus sete anos na empresa, John é um colaborador inestimável que ajudou a impulsionar nossos negócios como CFO. Com a expansão de funções para incluir a liderança de todas as nossas operações na América Latina como Diretor Geral nos permitirá aumentar ainda mais nossos negócios nessa região importante, à medida que continuamos a levar ao público a programação envolvente e de alta qualidade pela qual somos conhecidos.”

John Huff traz uma rica experiência prévia em finanças e administração, tendo supervisionado os departamentos financeiros regionais de empresas como Anixter e John Crane, além de ter trabalhado em organizações renomadas como American Express, Citrix e Citigroup. Sua formação inclui uma graduação pela Universidade de San Francisco de Quito, no Equador, onde obteve um diploma em Finanças e Administração, além de possuir um prestigioso Six Sigma Black Belt concedido pela BMGI.

Com essa mudança de liderança, a AMC Networks International Latin America está pronta para consolidar sua posição como um dos principais provedores de programação de entretenimento de alta qualidade em espanhol e português, atendendo aos mercados da América Latina, Caribe e outros territórios. O portfólio de canais, que inclui AMC, Film&Arts, El Gourmet, Más Chic, Europa Europa, Strib e agora AMC Selekt 4k, continuará a oferecer conteúdo envolvente e variado para os espectadores em toda a região.