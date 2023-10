Jogos Olímpicos de verão Paris 2024 serão transmitidos pela rede Transamérica

Emissora se prepara para a cobertura dos jogos olímpicos e comemora a conquista

Os apreciadores de esporte podem comemorar: a rede transamérica adquiriu os direitos de transmissão para o meio Rádio dos Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024.

O evento irá acontecer entre 24 de julho a 11 de agosto de 2024

A próxima edição, desse que é considerado o maior evento esportivo do mundo ocorrerá entre 24 de julho e 11 de agosto do próximo ano e a abertura em 26 de julho, com 19 dias de disputas em várias modalidades esportivas.

“Eu estou muito feliz porque vou pra minha 12° Olimpíada..e nesta edição pela Transamérica”, comemora o comentarista Álvaro José

“Somos uma das poucas emissoras de rádio no país que cobrirá as Olimpíadas de forma oficial. Procuramos estar em eventos esportivos de grande repercussão, eventos proprietários, como ocorreu nas últimas transmissões da Copa do Mundo de Futebol, tanto a Feminina e quanto a Masculina. Sempre trabalhamos pela excelência em nossas coberturas, trazendo informações precisas e exclusivas para nossa audiência”, afirma Fábio Faria, Diretor Executivo da Rede Transamérica de Comunicação.

Fábio ressalta a participação do narrador e apresentador Álvaro José nas transmissões dos Jogos Olímpicos: “Com o comando de Eder Luiz, a experiência de nossos profissionais e a chegada de novos grandes nomes para a nossa equipe esportiva – sobretudo a vinda de Álvaro José, indiscutivelmente o maior nome do jornalismo esportivo da atualidade quando o assunto é Olímpiadas – vimos que estávamos preparados para mais esse desafio no segmento de Esportes”.

Serão mais de 30 profissionais envolvidos: “Narradores, comentaristas, repórteres, produção e técnica que, mais uma vez, farão a integração com demais jornalistas da rede, tornando nossa cobertura plural e abrangente”, conclui o diretor executivo.

Por sua vez, o narrador e comentarista Álvaro José enaltece o feito da rádio em obter os direitos oficiais de transmissão de áudio das Olimpíadas: “Eu estou muito feliz porque vou para a minha 12ª Olimpíada. E nesta edição pela Transamérica! A rádio acabou de adquirir os direitos para os Jogos Olímpicos de Paris e promete ser espetacular. Paris, que já sediou duas edições dos jogos, em 1900 e em 1924, desta vez inspira uma grande festa em 2024 com a Transamérica, agora não só a melhor rádio do futebol, a melhor do esporte”, celebra.