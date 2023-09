Jockey Club Brasileiro recebe o retorno triunfante do “Vibra Open Air” em 2023

A maior tela de cinema ao ar livre do mundo está de volta ao Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Vibra Open Air 2023. Com a maior tela de cinema ao ar livre do mundo, o evento promete uma experiência única de cinema, música, ativações e gastronomia durante 21 dias de celebração cultural.

Vanessa Gordilho, vice-presidente de negócios e marketing da Vibra

O Jockey Club Brasileiro, local onde o Vibra Open Air teve seu início, será mais uma vez o cenário deslumbrante deste espetáculo cinematográfico. A tela, que mede impressionantes 325 metros quadrados e vem diretamente da Suíça, é do tamanho de uma quadra de tênis. Sua subida, acompanhada de som e projeção de luzes, se transforma em um espetáculo à parte, com aplausos e muita euforia do público.

O evento que une cinema, música e gastronomia está de volta ao Rio de Janeiro

A edição de 2023 também marca a parceria renovada com a Vibra, uma das maiores empresas de energia do Brasil. Vanessa Gordilho, vice-presidente de negócios e marketing da Vibra, destaca a importância dessa parceria: “Estamos muito felizes por investir e viabilizar o retorno do Vibra Open Air para casa, a nossa casa. O Brasil vem de Vibra no seu dia-a-dia de muitas formas, e queremos que o público sinta essa nossa energia que movimenta o país.”

Além do entretenimento de primeira classe, o evento também terá um foco especial em sustentabilidade nesta edição. Em parceria com a D+3 Produções, a Vibra Energia planeja implementar ações sustentáveis para reduzir o impacto ambiental do evento.

Os ingressos para o Vibra Open Air 2023 estarão à venda a partir de 11 de setembro (pré-venda Premmia) e a partir de 12 de setembro para o público geral. Com preços a partir de R$35 para a meia-entrada e R$70 para a inteira, o evento continua a manter sua acessibilidade. E, como já é tradição, o primeiro dia do evento será gratuito mediante a retirada de ingressos em ações anunciadas nas redes sociais do evento.

O Vibra Open Air 2023 promete transformar o Jockey Club Brasileiro em um verdadeiro epicentro de cultura e entretenimento, celebrando a sétima arte e proporcionando momentos inesquecíveis para o público carioca e visitantes. Com a energia da Vibra e a magia do cinema ao ar livre, este evento promete marcar o calendário cultural do Rio de Janeiro.