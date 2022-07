Joãozinho RF, Fenômeno do brega funk, anuncia novidades na carreira para comemorar dez anos de trajetória

O cantor, que tem feito sucesso com diversos hit’s, comemora seus dez anos de carreira e pretende investir em outros ritmos, como o trap

João Allan Arruda Soares da Silva, conhecido como Joãozinho da Patrão, vai mudar seu nome artístico para Joãozinho RF, com referência ao Recife, cidade onde nasceu e vive. O cantor, que tem feito sucesso com diversos hit’s do brega funk, comemora seus 10 anos de carreira e pretende investir em outros ritmos, como o trap.

Ex-Joãozinho da Patrão anuncia mudança de nome

O músico começou a carreira aos sete anos e é um fenômeno, com músicas com milhares de visualizações no YouTube e liderando as paradas de sucesso do Brasil. A grande inspiração para João foi sua família, formada por músicos, como seu pai, VG Soares, um dos mais conhecidos compositores de brega funk do país.

O cantor considera que evoluiu bastante durante estes anos de carreira. “A voz foi mudando e a gente foi se aperfeiçoando no palco. Sempre quero ir mais além e isso para mim está sendo instantâneo”, afirmou João.

10 anos de sucesso: Joãozinho RF conta que pretende investir em estilos novos como o trap

Para comemorar seus dez anos de carreira, o cantor vai gravar seu segundo DVD no dia 24 de julho em Recife (PE) com diversas participações especiais, como MC Rodson e MC Menor MR, onde vai prestar homenagem para seu pai, sua principal inspiração, cantando as principais composições de VG, além de grandes sucessos de sua carreira. “Meu pai compôs uma música para mim e, a partir daí, eu abracei e vi que era aquilo que eu queria para mim. A principal influência da minha carreira é ele”, declara Joãozinho.