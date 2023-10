João Silva chega à TV com um programa inovador e divertido

O jovem apresentador promete revolucionar as noites de sábado com seu programa cheio de alegria e surpresas

A televisão brasileira está prestes a vivenciar uma revolução nas noites de sábado. No próximo sábado, dia 21 de outubro, estreia o “Programa do João”, sob o comando do jovem apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, que, aos 19 anos, desponta como uma das grandes promessas da TV aberta. A atração promete ser um marco na história da televisão, resgatando a tradição dos programas em teatro e trazendo inovações que vão conquistar o público de todas as idades.

Programa inovador que resgata a tradição dos programas em teatro, prometendo entretenimento de qualidade e diversão

João Silva, que passou um ano e meio no Faustão na Band, chega ao palco e, ao mesmo tempo, às ruas, visitando artistas, celebridades e personagens inusitados do mundo da música, dramaturgia e esporte. Sua missão é clara: levar alegria para a vida das pessoas e trazer um toque de juventude para a TV brasileira.

João Silva comanda a nova atração da Band

Com um estilo comunicativo que valoriza o bom humor, a irreverência e o improviso, João promete uma experiência única para a plateia, que se tornará parte integrante do espetáculo. Além disso, o programa será interativo nas redes sociais, alcançando todos os públicos, de todas as idades e classes sociais.

O “Programa do João” não se limita apenas ao entretenimento, pois trará quadros que revelam novos talentos, valorizam a melhor idade e oferecem uma variedade de atividades que dialogam com o público, sem estereótipos e atentos às famílias que sintonizam nesse horário. O programa também resgatará a memória afetiva do público, trazendo a tradição de programas feitos em teatro, uma herança que vem desde os tempos da “Revista” e clássicos como “Perdidos na Noite”.

Além disso, em meados do próximo ano, o programa se tornará itinerante, viajando pelo Brasil a bordo de um caminhão superequipado, tornando-se a primeira atração itinerante na TV.

João Silva não estará sozinho nessa empreitada. A direção geral e artística ficam a cargo de Beto Silva e Cris Gomes, nomes consagrados nos bastidores da televisão, que trouxeram sua expertise da equipe de Fausto Silva para a Band. A produção será de Renato Moreira, os cenários de Silvia Gandolfi, com passagens pela Cultura, SBT e Globo, e a iluminação e fotografia de Thiago Bonanato, responsável também pela luz dos shows de Roberto Carlos.

As noites de sábado na Band prometem ser marcadas pela união de linguagens, recursos e referências em busca de alegria e entretenimento de qualidade, sem medo de ousar. João Silva é a marca registrada desse momento.

E na véspera da estreia na TV, João Silva também inaugura o programa “Tamo Junto com João Silva” nas tardes da rádio Band FM, todas as sextas-feiras, das 15h às 17h, ao lado do locutor Marcelo Café.

Uma pesquisa da Kantar Ibope revela que, aos sábados à noite, mais de 37 milhões de pessoas assistem à TV aberta, enquanto outras 32 milhões estão conectadas na internet. O “Programa do João” pretende alcançar ambos os grupos, oferecendo conteúdos exclusivos para as plataformas digitais, aproximando o público dos bastidores da produção.

A espontaneidade de João na produção digital oferece um terreno fértil para as empresas explorarem o Content Marketing. O programa estreia com parcerias de destaque no varejo, farmacêutico e financeiro, o que não é surpresa, considerando que o entretenimento na Band atinge mais de 100 milhões de espectadores no primeiro semestre de 2023.

Portanto, fique ligado, o “Programa do João” vai ao ar todos os sábados, das 20h30 às 22h, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay, direto do Teatro Itália Bandeirantes, no centro de São Paulo. Prepare-se para uma nova era na TV brasileira, trazida por João Silva e sua equipe, com a promessa de alegria, entretenimento e muitas surpresas. É um convite para sorrir, se emocionar e se divertir, para todas as idades, classes sociais e gostos. O futuro da TV começa no sábado.

Fotos por Renato Pizzutto