João Rock 2023: festival celebra 20 anos com ampliação de área e novo palco em edição histórica

Evento acontece dia 3 de junho em Ribeirão Preto/SP e anuncia quarto palco com programação ainda surpresa. Pré-venda de ingressos começa no dia 1º de fevereiro

João Rock 2023, considerado um dos maiores festivais de música do país, acontecerá no dia 3 de junho (um sábado), no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto/SP, com expectativa de receber 70 mil pessoas.

Esta é a 20ª edição do evento e a organização apresenta uma reformulação na estrutura e layout do festival, ampliando em até 20 mil metros a área do JR. A mudança ocorre para abrigar uma das novidades deste ano: um novo palco com tema e line-up ainda surpresa para o público, mas que marca um novo momento do evento, tanto de experiência quanto de conceito, e que veio para ficar, adiantam os organizadores. “Estamos muito felizes em produzir uma edição histórica para o João Rock, serão comemorados 20 anos em um, mas também este será o primeiro dos próximos 20 anos e vem muita coisa boa por aí”, conta Luit Marques, um dos organizadores.

Com o novo palco, serão quatro pontos de shows em uma área total de mais de 150 mil metros quadrados, que contemplará, ainda, espaço para esportes radicais, área de alimentação, camarotes e bares. “Estamos preparando uma edição histórica de 20 anos, um João Rock de experiências memoráveis para marcar 2023 e além de mais espaço e estrutura, o público contará com ações inéditas”, explica Marcelo Rocci, organizador do JR.

Pré-venda de ingressos

A corrida pelos ingressos da pré-venda da 20ª edição do João Rock começa no dia 1º de fevereiro, a partir das 11h, pelo site oficial. A pré-venda se caracteriza por um valor diferenciado e melhores condições de parcelamento no lote de ingressos com quantidade limitada. Para comprar, clique aqui.

A ação termina no dia 07 de fevereiro, às 23h59, ou assim que esgotar o lote – a última pré-venda teve sold out em três dias – e a comercialização será limitada em até 4 ingressos por pessoa/CPF.

Estarão disponíveis para compra, acessos para todos os setores: Pista, Camarotes e Pista Premium com valores de meia entrada, inteira e ingresso solidário (com a doação de 1 kg de alimento no evento).

Sobre o João Rock

O João Rock se consagrou como um festival que se orgulha de ter um line-up genuinamente brasileiro, focado no rock, pop, rap, MPB e reggae. Em duas décadas, apresentou cerca de 250 shows em seus palcos e se caracteriza por ser uma maratona onde os shows acontecem simultaneamente em um único dia, em mais de 14 horas de evento.

Além de música, o Festival também é um espaço para diferentes manifestações artísticas, esportes radicais e ações interativas com o público.