João Rock 2023: 70 Mil pessoas celebraram a música brasileira com encontros históricos

No último sábado, dia 8 de junho, Ribeirão Preto foi palco de um dos maiores festivais de música do Brasil, o João Rock. Em sua 21ª edição, o evento reuniu mais de 70 mil pessoas no Parque de Exposições, onde mais de 30 atrações se apresentaram em quatro palcos distintos, proporcionando uma experiência musical memorável.

Paralamas do Sucesso recebeu Samuel Rosa no Palco João Rock – Crédito Rafael Cautella

Entre os momentos mais marcantes, a surpresa ficou por conta do encontro entre Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, e Samuel Rosa, ex-Skank. Durante a apresentação da banda icônica do rock brasileiro, Samuel Rosa foi chamado ao palco para uma performance conjunta da canção ‘Lourinha Bombril’, recebendo elogios calorosos de Herbert Vianna. A plateia, em êxtase, acompanhou cada verso, tornando o momento ainda mais especial.

Ainda no Palco João Rock, o cantor Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, recebeu Badauí do CPM 22 para uma apresentação conjunta que emocionou o público. Crédito Pridia (@pridiabr)

Outro destaque foi o show conjunto de Tico Santa Cruz, do Detonautas, com Badauí, do CPM 22. Juntos, eles emocionaram o público com a interpretação de ‘Só Por Hoje’, que teve coro uníssono dos fãs presentes. O setlist também contou com uma homenagem a Lulu Santos e uma inesperada versão blues de ‘Um Sonhador’.

Samuel Rosa, agora em carreira solo, relembrou sucessos do Skank e apresentou sua nova música de trabalho, ‘Segue o Jogo’, que foi lançada um dia antes do evento. A faixa estará em seu primeiro álbum solo, a ser lançado ainda este mês.

A programação seguiu com apresentações energéticas de CPM 22, Marcelo D2, Um Punhado de Bamba e Djonga. O encerramento do Palco João Rock ficou a cargo de Emicida e Pitty, que apresentaram o show inédito “Travessia”. Com um repertório misto e novos arranjos, eles emocionaram o público com hits como ‘Admirável Chip Novo’, que ganhou uma nova versão com a participação de Emicida.

O festival também contou com outros três palcos. No Palco Brasil, a edição Lendas trouxe pela primeira vez nomes como 14 Bis, Novos Baianos, Ney Matogrosso e Djavan. Ney Matogrosso foi ovacionado e deixou o palco sob gritos de “Ney, eu te amo”. Djavan, aos 75 anos, encerrou as apresentações no Palco Brasil com clássicos de sua carreira.

Com uma programação exclusivamente feminina, o Palco Aquarela recebeu Tássia Reis, Negra Li, Maria Gadú, Duda Beat e Marina Lima, com destaque para o lançamento da turnê Tara & Tal de Duda Beat. Já o Palco Fortalecendo a Cena foi dedicado aos novos talentos do trap, rap e hip-hop, com performances de School of Rock, Ebony, Ryu-The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

A 21ª edição do João Rock comprovou mais uma vez porque é um dos festivais mais aguardados do país, unindo gerações e estilos musicais em uma celebração única da música brasileira.