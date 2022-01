João Quirino lança websérie ‘Tudo Pela Fama’ e diz: “A fama é como uma conta bancária, se você se importar demais com ela, nunca vai estar satisfeito”

O fenômeno da web contou detalhes de como surgiu o projeto e revela que já está trabalhando na segunda temporada

João Quirino é um fenômeno da internet e sem dúvida nenhuma é, acima de tudo, um talento. O goiano, de 27 anos, é ator, cantor, influenciador, youtuber e agora está se lançando como roteirista em sua websérie “Tudo pela Fama”.

Estreada na última terça-feira, (11), a websérie é a realização de um sonho de Quirino que já planejava há um ano em produzi-la. “Em 2021, gravei uma websérie pro IGTV, mas ainda sentia que não era o momento de gravar pro Youtube.

Quando sai de Londrina e voltei a morar em SP no fim do ano passado, cheguei à certeza de que era o momento de investir em websérie”, revelou. E João revela que pretende produzir outras webséries e planeja: “Estudei três anos de teatro e agora é hora de pôr em ação tudo que aprendi! Quem sabe eu não grave séries, filmes, novelas e etc?”.

A ideia de interpretar ele mesmo foi de um amigo de João, que é roteirista. “A princípio fiquei com um pé atrás, mas começamos a desenvolver juntos a história e quando ela ficou pronta o título já veio na minha cabeça: TUDO PELA FAMA! Na série, os personagens fazem de tudo por ela, sem escrúpulos, e, de certa forma, como funciona muito na vida real também”, contou João.

Recheado de suspense e drama, com cinco episódios nesta primeira temporada, João é um cantor famoso e namora a influenciadora, Carol. Mas, após conhecer e engravidar a ex BBB e campeã, Emily Araújo, os dois sofrem um acidente que vira sua vida de cabeça para baixo. Agora, ele e seu empresário precisam tomar decisões que serão cruciais para sua carreira e que podem custar muito caro. No elenco, além de João, Emilly Araújo, Marcelo Zangrandi, Gui Santana, Carol Marafiga, Ninho, Sergio Maia e Cinthia Bertolozzi.

E se vale tudo pela fama? João nega veemente: “Não. Nunca! Tenho 4 anos de carreira na internet, vivi momentos bons e ruins, senti o gosto da ascensão e isso mexe com qualquer cabeça” e completa: “Fama é como uma conta bancária, se você se importar demais com ela, nunca vai estar satisfeito, porque sempre pode ir além”.

João promete novidades e surpresas na segunda temporada, que já começou a ser produzida, mas vai além: “Em 2022, quero investir em conteúdo original, que inclusive debati ontem com minha equipe. Quero focar em conteúdo que seja diferente, que ninguém esteja fazendo. Em 2022, eu quero ser original, apenas isso”, finalizou.

João Quirino é de Quirinópolis, interior de Goiás, e vem de uma família de cinco irmãos. Morou na fazenda, a infância toda e com 18 anos, começou a estudar teatro, após desanimar com a carreira de cantor. Se formou em artes cênicas, e atuando nas redes sociais ganhou ascensão nacional.

Assista ao primeiro episódio de “Tudo Pela Fama”: