João Henrique Kurtz é contratado como novo Produtor de Desenvolvimento da Café Royal

Produtor já esteve envolvido na produção de documentário e filme

Com passagens por Damasco Filmes, Barry Company e fundador da Azores Filmes – produtora focada em contar histórias variadas e com novas pontos de vista, procurando autenticidade e inclusão de grupos minorizados, sobretudo a comunidade LGBTQIA+ -, João Henrique Kurtz foi contratado pela produtora Café Royal para trabalhar como o novo Produtor de Desenvolvimento, realizando a análise e desenvolvimento de projetos, além de estratégia de comercialização e carreira em festivais, ressaltando o compromisso com a sustentabilidade e a transformação social.

“Estou animado para esta nova etapa, onde poderei desenvolver novos projetos e narrativas com novas perspectivas, buscando incluir uma visão de diversidade e representação com um grupo experiente de profissionais em diferentes formatos audiovisuais. Vejo a Café Royal como uma força motriz da mudança positiva e da autenticidade. A produtora não apenas conta histórias, mas cria um ambiente colaborativo e propício ao diálogo. Sua busca por formatos inovadores e narrativas de impacto a coloca em destaque na indústria. A Café Royal não apenas entretém, mas inspira e desafia, ajudando a pavimentar o caminho para um futuro mais consciente e humano no mundo do entretenimento”, declara João Henrique.

O profissional já exerceu o cargo de Produtor Executivo do longa metragem documental “UÝRA: A Retomada da Floresta”, que teve estreia no Frameline46, em São Francisco (EUA), conquistando o prêmio de Melhor Documentário pelo Júri Popular. João Henrique Kurtz também já atuou como Produtor Executivo da série infantil “Rádio Zoo”, criada por Mariana Elisabetsky e dirigida por Fernando Gomes, e como Produtor de Desenvolvimento do longa de estreia como diretor de Lucas Camargo de Barros, “O Pequeno Mal”, co-dirigido por Nicolas Thomé Zetune, escolhido para o Buenos Aires Talents Campus e com estreia global no 29º FIDMarseille, na França.

“Estamos muito felizes com a contratação do João, que chega em um momento importante para a produtora. Temos desenvolvido grandes projetos para diferentes players, implementamos a criação do Departamento de Impacto e agora podemos contar com mais um profissional criativo no time de produtores”, afirma Adriana Tavares, Produtora Executiva e Sócia da Café Royal.