João Doria revê posição e pede desculpas a Lula em Podcast

Ex-governador de São Paulo busca reconciliação com o ex-presidente em entrevista

Em uma entrevista franca concedida na última sexta-feira a Rafael Colombo no Flow News, o ex-governador de São Paulo, João Doria, surpreendeu ao pedir desculpas publicamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A retratação veio após Doria rever alguns pontos de sua história política e reconhecer um erro cometido em 2018, quando ironizou a prisão de Lula em um comentário nas redes sociais.

Doria reconhece erro e faz pedido de desculpas a Lula

Na entrevista, Doria afirmou que o episódio o fez refletir sobre suas atitudes e palavras passadas. Em 2018, quando Lula foi preso, ele postou nas redes sociais que a prisão do petista “lava a alma dos bons brasileiros”. Essa declaração provocativa gerou polêmica na época e desde então tem sido um ponto de atrito entre os dois políticos.

Flow News é apresentado por Rafael Colombo

“Aquilo foi uma declaração imprópria e eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada”, afirmou Doria na entrevista. Ele também ressaltou que, independentemente das diferenças políticas, é importante manter um tom respeitoso e construtivo no debate público.

A retratação de Doria surpreendeu muitos, pois representa uma mudança significativa em sua postura em relação a Lula. O pedido de desculpas foi recebido com respeito por parte do ex-presidente, que, por meio de sua assessoria, declarou que “a reconciliação e o respeito são atitudes sempre bem-vindas na política”.

Essa reviravolta na relação entre Doria e Lula poderia ter implicações nas próximas eleições, já que ambos são figuras importantes no cenário político nacional. Resta aguardar para ver como esse gesto de Doria afetará sua trajetória política e as relações entre os partidos no Brasil.