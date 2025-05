João Costa prestigia o lançamento do livro “Os Guardiões do Sul”, de Marcio Alves Martins em São Paulo

No último dia (06/05), o jornalista, comunicador, assessor de imprensa e relações públicas, João Costa, marcou presença no lançamento do livro Os Guardiões do Sul, de autoria de Marcio Alves Martins, mais conhecido como “Marcio Voa”. O evento foi realizado na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi Alphaville, um dos endereços mais prestigiados da região de Barueri (SP), e reuniu empresários, jornalistas, formadores de opinião e leitores engajados em causas sociais.

O lançamento do livro Os Guardiões do Sul

“O lançamento do livro Os Guardiões do Sul sela com chave de ouro todas as mobilizações e esforços — diretos e indiretos — daqueles que participaram deste projeto. Em especial, merece destaque o empresário Marcio Alves Martins, que liderou essa iniciativa com determinação e fez tudo acontecer. O resultado foi algo que, na prática, salvou vidas e transformou a realidade de milhares de pessoas”, destacou Costa.

Durante o evento o jornalista teve a oportunidade de conversar com o autor sobre os bastidores da produção da obra e os desafios enfrentados durante a maior tragédia climática já registrada no estado do Rio Grande do Sul. Em 2024, enchentes devastadoras afetaram milhares de pessoas e mobilizaram voluntários em uma força-tarefa histórica de ajuda humanitária — entre eles, Márcio, que liderou uma das mais amplas frentes de arrecadação e distribuição de doações da época.

Com narrativa direta e emocionante, o livro apresenta relatos de superação, solidariedade e trabalho coletivo, destacando a importância do engajamento social e da responsabilidade cidadã. A publicação é considerada uma obra-documento, que não apenas registra os fatos, mas também inspira ações futuras diante de emergências climáticas e sociais.

“A noite de lançamento foi simplesmente fantástica. Registro aqui meus parabéns à Claudia Moura e toda a sua equipe, que atuaram com excelência na organização e assessoria de imprensa do evento”, concluiu Costa.

Saiba mais sobre Marcio Alves Martins e como adquirir o livro clicando aqui.