Joalheira Brasileira Carolina Neves é finalista no COUTURE Design Awards 2025

A designer brasileira Carolina Neves reconhecida por suas pedras com significado e peças únicas que contam histórias, participou do maior evento de fine jewelry da América do Norte, o Couture Show em Las Vegas, que aconteceu de 04 a 08 de junho. Durante o evento, a capixaba foi indicada para o COUTURE Design Awards, concorrendo na categoria “The Editors Choice”. A peça escolhida foi o colar Sienna feito em ouro 18K com Turmalinas verde e rosa, Rubi, Esmeralda, Topázio London e Diamantes com preço de R$88.900. A joia faz parte da coleção lançada recentemente no Dia das Mães.

Carolina Neves é uma joalheria que vem ganhando destaque no mercado por conta de suas pedras preciosas cheias de significados

“Essa é uma grande conquista que celebra meu compromisso com design de excelência, técnica refinada e autenticidade. Essa foi minha primeira indicação e me deixa orgulhosa de ser uma das primeiras selecionadas. Agora eu e minha equipe vamos trabalhar ainda mais para manter nossa excelência”, declara Carolina.

A joia faz parte da coleção lançada recentemente no Dia das Mães

O COUTURE Design Awards é o ápice do design em joalheria, pois é um concurso exclusivo realizado dentro do maior evento de fine jewelry dos EUA, focado em inovação estética, qualidade técnica e relevância de mercado. A combinação de votação profissional e popular faz dele um termômetro tanto de criatividade quanto de potencial comercial.

Para Carolina, “essa nomeação chancela o design brasileiro, a criatividade da minha marca e reafirma o Brasil como um grande criador de moda, de alta capacidade criativa e força comercial.”

Sobre a marca

Carolina Neves é uma joalheria que vem ganhando destaque no mercado por conta de suas pedras preciosas cheias de significados. A marca busca contar histórias através das peças produzidas com ouro 18k e combinações de gemas exclusivas, sendo as principais esmeraldas, rubis, diamantes e turmalinas.

Serviços:

Site: www.carolinaneves.com.br

Instagram: @carorlinaneves_

Loja Cidade Jardim: Av. Magalhães de Castro, 12.000, L12.2 – Cidade Jardim, São Paulo – SP, 05502-001