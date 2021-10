Jéssica Ellen lança música após grande sucesso como cantora no reality show ‘’The Masked Singer’’

A atriz surpreendeu telespectadores e jurados durante sua trajetória no reality show dos mascarados

Na última terça-feira, (19), foi ao ar a grande final do reality show “The Masked Singer”, com apresentação da cantora Ivete Sangalo, e uma das grandes e gratas surpresas do programa após revelar a identidade foi a atriz Jéssica Ellen.

Durante toda a temporada, a atriz deu um show de boa voz e domínio de palco vestida como Gata Espelhada arrancando elogios dos jurados — Rodrigo Lombardi; Taís Araújo, Simaria, da dupla com Simone; e Eduardo Sterblitch — e da própria apresentadora. Sendo que Jéssica já lançou dois discos que não eram tão conhecidos do grande público, mas procurados agora depois do sucesso de sua voz.

Jéssica Ellen fantasiada de Gata Espelhada (Globo/Divulgação)

Agora, a atriz e cantora, acaba de lançar sua nova música “Jambeira Flor”, que foi composta em 2018 em homenagem a cantora, atriz, bailarina, coreógrafa e artista, Renata Jambeiro, que faz participação na canção, na qual Jéssica é fã. “Este single, além de ser uma homenagem à Renata, é, de fato, uma homenagem a minha parte religiosa, que as pessoas já conhecem de mim, que sabem que gosto, me identifico.”, conta Jéssica, que completa: “A fé sempre foi algo fundamental e importante na minha vida. Minha mãe sempre criou a mim e meus irmãos com muita retidão, com uma visão muito ampla de você respeitar o outro”.



A atriz e cantora, acaba de lançar sua nova música “Jambeira Flor”, que foi composta em 2018 em homenagem a cantora, atriz, bailarina, coreógrafa e artista, Renata Jambeiro, que faz participação na canção, na qual Jéssica é fã

Sobre os planos para o futuro, a cantora adianta: “Tenho um projeto também para o ano que vem, que seria um terceiro disco, mas ainda estou pensando, estruturando e ainda não posso falar muito. Mas, com certeza ano que vem tem mais novidades.”.

“Jambeira Flor” já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe oficial da música no canal de Jéssica no Youtube (youtube.com/JessicaEllenOficial).