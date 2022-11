Jennifer Scheffer celebra mais de 1 milhão de visualizações em novos clipes e anuncia novidades para janeiro

“Tempo Certo” e “Me Chama de B.O” mostram a maturidade sonora alcançada pela cantora ao longo dos anos



“Você chegou no tempo certo e ficou do meu lado. Que bom que todo o resto deu errado”. É com esse verso que “Tempo Certo” – lançamento da cantora Jennifer Scheffer (@jennifercantora) – ganhou o coração do público nas plataformas digitais. Somente no Youtube, a artista contabiliza mais de 1 milhão de visualizações no hit que estreou há um mês.

A balada romântica reúne grandes nomes em sua composição: Jennifer Scheffer; Raffa Líbi e Gabriela Tito.

A balada romântica reúne grandes nomes em sua composição: Jennifer Scheffer; Raffa Líbi e Gabriela Tito.

Assista ao clipe oficial: https://www.youtube.com/watch?v=gq-tKZeXz2I

Me chama de B.O

Além de “Tempo Certo”, a cantora lançou recentemente o single autoral “Me Chama de B.O.” , sucesso de reproduções em rádios nacionais. A música traz uma letra atual, divertida e com um arranjo que mescla tango e sertanejo. Já são mais de 1.690.965 visualizações no Youtube. Compositores: Jennifer Scheffer; Raffa Líbi; João Pedroni; Jeninho e Gabriella Tito.

Assista ao clipe oficial: https://www.youtube.com/watch?v=2FdZqke__r4

Residente em Goiânia, Goiás, Jennifer Scheffer é gaúcha, de Santo ngelo. A cantora e compositora vem chamando atenção no mercado da música devido ao seu talento e autenticidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A música traz uma letra atual, divertida e com um arranjo que mescla tango e sertanejo

Com 12 anos de carreira, a artista já participou de diversos programas de televisão tais como: “Domingão”, “A hora do Faro”, “Legendários”, entre outros; possui um CD todo autoral e três DVDs “Ao Vivo Em Goiânia” e “Agora Aguenta Coração 1 e 2”.

Dona de uma versatilidade musical ímpar, Jennifer consegue mesclar e passear por diversos estilos e se conectar com diferentes tipos de públicos.