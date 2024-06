Jejum intermitente: estratégia eficiente para mulheres na menopausa a reduzirem gordura corporal

A menopausa é um período desafiador na vida das mulheres e até mesmo famosas como Angélica Huck, Adriane Galisteu, Ivete Sangalo e Ingrid Guimarães têm se manifestado sobre o tema. Em muitos casos, a reposição hormonal e a alimentação podem ajudar a controlar os sintomas, ajudando as mulheres a passar por esses anos transformadores. Nesse sentido, o jejum intermitente pode ser uma estratégia eficiente para mulheres na menopausa a reduzirem gordura corporal.



Com o fim da menstruação, muitas desenvolvem resistência à insulina devido à queda dos hormônios sexuais femininos, frequentemente resultando em sintomas como ganho de peso, hipertensão, elevação do colesterol e aumento da gordura abdominal. A nutricionista da Plenapausa – a primeira Femtech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa – Vanessa Raio destaca que o jejum intermitente pode ser benéfico, uma vez que ajuda na diminuição dos níveis de insulina, reduz a pressão arterial e contribui para eliminar alguns números na balança. “A verdade é que a prática não é para todas as pessoas, assim como todos os tipos de dieta, mas sim, ela funciona e é extremamente benéfica para mulheres que estão na menopausa, e seus benefícios vão muito além do emagrecimento”, diz.



Um estudo da Universidade de Illinois, publicado pela revista Obesity, mostra que para aquelas que estão passando por essa fase natural da vida e que seguiram esse novo estilo de se alimentar perderam entre 3% e 4% do peso inicial e apresentaram redução na resistência à insulina e nos marcadores de estresse oxidativo.



“O jejum intermitente não é isento de críticas, desafios e para que seja aplicado corretamente é importante, como antes de iniciar qualquer tipo de dieta, buscar por um profissional qualificado para avaliar as condições de saúde e garantir que essa é uma escolha segura e eficaz para sua condição. Assim como receber as orientações adequadas de qual conduta de jejum iniciar, quantas horas, o que é permitido ingerir durante o período de jejum e como quebrar para que realmente haja benefícios à saúde”, pontua Vanessa.