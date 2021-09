Jeane Miranda: A esteticista que transforma a beleza da alma das mulheres

Carioca é sucesso no Instagram inspirando mulheres a se cuidarem e a dançarem para elevar a autoestima

A carioca Jeane Miranda, desde muito nova, sempre enxergou a vaidade mais do que um simples cuidado exterior, mas também interior. Por isso, se formou em Estética e, hoje, além de sua clínica ‘Jeane Miranda’, encontrou no Instagram uma ferramenta para inspirar mulheres e ser a esteticista da Alma e da autoestima através da dança e do seu dia a dia.

Aos quatro anos, sua mãe a colocou no ballet e desde aquele primeiro contato, a jovem sabia qual era seu grande sonho: ser bailarina. Mas aos 17 anos, acabou engravidando com um final de gravidez complicado — hoje, Lucas tem 11 anos — e teve que dar uma pausa em seu sonho. Por causa da medicação, as estrias assim como o inchaço se tornaram um grande rival de sua autoestima e um grande sofrimento através do bullying que sofreu por suas colegas de ballet. Jeane transformou, então, toda essa dor em força e viu na Estética, uma forma de recuperar sua autoestima e curar as mulheres dessa dor também.

A influenciadora está investindo em sua carreira — e já conta com o patrocínio do energético Shark Energy Drink e da loja online de suplementos, NewFit Nutrition

Formada em 2013, a esteticista abriu sua própria clínica, em 2016, em Madureira, mas queria muito mais. Então, reascendeu o amor pela dança e posta frequentemente vídeos na ferramenta Reels, no Instagram, dançando para “expressar seus sentimentos” — como denomina — e conquistando diversos admiradores, principalmente mulheres, se tornando uma grande inspiração.

“No meu perfil [@jeanemiranda], eu mostro a minha liberdade e também quero mostrar que mesmo sendo casada [com Newman], as mulheres podem ter seu lado sensual, ter conquistas individuais e ainda sim ter um relacionamento saudável”, conta Jeane.

A influenciadora está investindo em sua carreira — e já conta com o patrocínio do energético Shark Energy Drink e da loja online de suplementos, NewFit Nutrition — e, em breve, lançará novidades em sua clínica, além da expansão da mesma.