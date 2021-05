Sincerona, Jaque Khury ameaça excluir conta no OnlyFans após pedidos de conteúdos mais sensuais

A musa fitness que já posou nua, tem mais de 2 mil seguires na rede.

Em um vídeo de desabafo sincerão nas redes sociais, a influencer e modelo Jaque Khury anunciou que pode deixar a conta no OnlyFans, site de serviço com conteúdo por assinatura. A decisão, segundo a musa, foi pela insistência de pedidos de nudes e fotos mais sensuais na plataforma.

No vídeo, ela conto que, “estava me causando um problema interno, pois deixei de ser quem eu sou, para fazer o que eles (assinantes) querem. A proposta inicial era fazer algo voltado para nutrição e esporte, e assim mostrar o meu corpo e minha sensualidade nesse conteúdo. Mas infelizmente no Brasil, esse site é ligado a coisas extremamente pornográficas, e isso vai contra os meus princípios”, contou Khury.

“Tive que ouvir de pessoas para eu fazer fotos assim, assado. Me manda fotos nuas no privado. Ouvi gente reclamando que não tinha vídeo, nu, não estava sensual o suficiente. Se é isso que você quer, vai em sites de pornografia, paga mais caro pras meninas que mostram isso (…) estou com bastantes assinantes, mas estou com saco cheio. Não estou aqui para ser namorada virtual de ninguém”, comentou.

Khury ainda comentou sobre a insistência por conteúdos mais quentes na rede. “O Brasileiro é assim, quer pagar US$9,90 por coisa boa. Eu tenho outros trabalhos na minha vida, isso era apenas um conteúdo extra. (…) Não é fácil ficar recebendo mensagens extremamente vulgares. (…) Fiquei três meses e produzi conteúdos suficientes e para pessoas que nunca estão satisfeitos. Eu não tive paciência daquele bando de homem reclamando, pedindo mais. (…) Eu sou sensual para quem eu quero. Cansei. Minha paz vale mais que tudo”.

Ela encerrou o vídeo comentando que, “pode ser que eu não exclua minha conta, mas vai ser apenas para postar meus treinos e quem quiser me seguir vai ser apenas isso”.

Na plataforma, a musa tem quase três mil seguidores e 209 publicações. Nos comentários, um seguidor escreveu: “Parabéns tu é mãe mulher q trabalha muito paga suas contas infelizmente a mente das pessoas ainda ñ mudou em relação ao corpo feminino”.