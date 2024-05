Jantar beneficente “Gala de Amor” arrecada fundos para o Hospital de Amor de Barretos

O jantar beneficente “Gala de Amor” arrecadou fundos para o Hospital de Amor de Barretos. O evento foi realizado na última quinta-feira (23), no Rosewood São Paulo em prol do hospital referência no tratamento de câncer.

Andrea Bocelli foi a grande atração da noite



O Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos, foi beneficiado com o evento produzido por Arnaldo Azevedo Filho e apresentado por Mariana Godoy e Rodrigo Bocardi. Entre as atrações, estiveram o tenor Andrea Bocelli, a soprano Giovanna Maira, Cristina Antoaneta Passroiu e o casal Tom e Ana Paneguini, patronos do Gala de Amor.



A cerimônia contou com o apoio de marcas como Adega Alentejana, BYD – Build Your Dream, Casa Floráh, Clínica Horários, Cutrale, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Martha Medeiros, Pernod Ricard, Piece of Cake, Tecnobank, Fabiana Milazzo, entre outras. O valor arrecadado nesta edição será destinado à manutenção e modernização do Hospital de Amor, garantindo acesso a um tratamento gratuito de qualidade e humanizado.



O Hospital de Amor acredita que o câncer pode ser vencido com amor, compaixão e excelência em prevenção e tratamento. Para contribuir com a missão da instituição, que possui um déficit mensal que ultrapassa os R$ 40 milhões, e ajudar a transformar a vida de milhares de pessoas, faça sua doação pelo pix [email protected], pelo site ou fale com a nossa central pelo telefone e WhatsApp (17) 3321-6607.