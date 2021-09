‘Janelas pelo Mundo’ está entre os selecionados do Inffinito Film Festival

O curta se destaca pela beleza da fotografia e pelas performances tocantes das atrizes Ana Barreiros, Anne Louise Okretic, Nathalia Santoro e Victoria Turmina

Retratos em movimento de quatro mulheres pelo mundo. Com algo em comum: o isolamento e o amor pela vida. O curta Windows to the World AM to PM (Janelas pelo Mundo), com diretoção de Bia Oliveira e produção de Bianca Dubeux Macmahan nos presenteia com um dia de cada uma delas em diferentes países: Brasil, EUA, México e França.

Regado de muitos textos escritos, músicas, livros e de convívio com o tempo que não passa, a história também é uma homenagem ao centenário de Clarice Lispector. O curta se destaca pela beleza da fotografia e pelas performances tocantes das atrizes Ana Barreiros, Anne Louise Okretic, Nathalia Santoro e Victoria Turmina.



“A história do curta é incrível. Durante o auge da quarentena, em maio de 2020, quatro mulheres brasileiras encontraram na Arte uma parceria para encarar o isolamento social. Sozinhas, uma em cada canto do mundo, unem-se através de uma jornada interna totalmente desconhecida numa rotina repleta de medo e dúvidas.” Bia Oliveira, diretora e roteirista.

O filme, patrocinado pela EndoPure Life Sciences e pelo 1Pure® Canabidiol Premium, foi recentemente selecionado para a 25ª Edição do Inffinito Film Festival, maior e mais importante festival de cinema brasileiro realizado no exterior.



