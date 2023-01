Janela quebrada, infiltrações no teto e piso com rachaduras; Janja mostra a atual situação do Palácio da Alvorada

A primeira-dama encontrou diversos danos no local após a saída de Bolsonaro

Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, mostrou para Natuza Nery da GloboNews em entrevista exclusiva os danos no Palácio da Alvorada encontrados pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o ambiente.

A mesa do salão de banquete está lascada. Créditos: GloboNews

Para ter um parâmetro de como deveria estar o Palácio da Alvorada, Janja utilizou um livro de fotos que foi feito durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mais precisamente antes do impeachment. O livro é de autoria de Ricardo Stuckert, o fotógrafo oficial de Lula e de seu primo, Bruno Stuckert.

Uma janela do salão de banquete está quebrada. Créditos: GloboNews

Ainda na sala de recepção do Palácio, a primeira-dama notou a falta de duas esculturas que foram removidas do ambiente e colocadas em outro lugar. “As coisas parecem que foram meio que colocadas aqui meio de improviso. O piso está muito deteriorado. O que a gente percebe é que não teve cuidado, manutenção. Os pés dos móveis que são de latão não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso, eu ainda preciso fazer uma visita no depósito. A presidência da república tem um depósito de móveis, preciso ver o que foi para lá. Teve muitos objetos que foram transportados de um lado para o outro. Do Planalto para cá, daqui para Jaburu. Então, a gente precisa localizar esses objetos”, disse Janja para Natuza.

O piso de jacarandá está com rachaduras. Créditos: GloboNews

No salão de banquete, que é onde o presidente recebe chefes de Estado e convidados em recepções oficiais dentro do Palácio, a mesa está lascada, as cortinas estão sujas, o vidro está quebrado. A sala de Estado está descaracterizada, uma obra de arte que deveria estar na biblioteca está nesta sala, e precisará ser restaurada, pois pegou muito sol. Ainda no local foi encontrada no chão uma imagem sacra do século XIX, além de infiltrações no teto e rachaduras no piso de jacarandá.

Em uma sala de televisão foi encontrado um cilindro de oxigênio. Créditos: GloboNews

Um cômodo que originalmente era o gabinete da primeira-dama, foi transformado em uma sala de televisão e no ambiente foi encontrado um cilindro de oxigênio. A sala de jantar está completamente vazia. Na área externa, o presidente Lula e a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, plantaram árvores frutíferas nos governos anteriores, em especial um pé de mandacaru, que deveria estar muito alto, mas ele foi cortado. Segundo Janja, Lula foi até o local e ficou muito triste com ausência da planta.

O presidente Lula e a primeira-dama decidiram que só se mudarão para o Palácio da Alvorada depois que fizerem um inventário completo do que tem lá dentro e de como o espaço foi entregue para eles.