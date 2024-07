Janeiro Studios chega ao mercado com Koby Gal Raday, Ilda Santiago, Mymama Entertainment e Beta Film como sócios

O produtor Koby Gal Raday, reconhecido internacionalmente por obras como Fauda e Your Honor, se une às produtoras brasileiras Ilda Santiago (Grupo Estação e Festival do Rio), MyMama Entertainment e uma das maiores potências audiovisuais da Europa, a alemã Beta Film, para a criação da Janeiro Studios, produtora internacional com foco em projetos de prestígio para o cinema e a televisão.

Amarela

Créditos: Divulgação



A Janeiro Studios tem como foco principal a produção de filmes e séries premium brasileiras e latino-americanas, além de projetos internacionais de alto nível ao lado de grandes talentos do setor audiovisual. Com escritórios no Brasil e na Europa e sede no Rio de Janeiro, a empresa tem Koby Gal Raday como CEO e Ilda Santiago como diretora executiva.

Mayra Faour Auad



Com foco na qualidade curatorial, a produtora conta com a larga experiência e relacionamento de seus sócios com talentos do mundo inteiro para abrir caminhos para projetos que privilegiam visões únicas e histórias representativas. A empresa traz para o Brasil a possibilidade de colaborações e coproduções locais e internacionais, através da expertise da Beta Film, uma das maiores produtoras independentes na Europa, e da MyMama Entertainment, premiada produtora brasileira que disputou a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024.

Screenshot



“Depois de quatro anos de grandes êxitos no Beta Group, é um prazer começar uma nova empresa continuando essa colaboração tão próxima com a Beta e podendo me juntar a novas parceiras com a mesma paixão, como Ilda Santiago e Mayra Faour Auad. Em mais de 20 anos de experiência em televisão, vendas e coprodução, é o momento certo de retornar às minhas raízes: como produtor independente, poder expandir minha paixão no desenvolvimento de novas histórias para o audiovisual, com uma visão arrojada e única. Queremos fazer da Janeiro Studios uma verdadeira casa para talentos com uma visão artística e uma assinatura própria. Acredito profundamente que a América do Sul e o Brasil estão no momento certo de liderar e projetar o trabalho de autores e autoras estabelecidos e emergentes; criar as conexões corretas para talentos internacionais dentro de novas indústrias locais e explorar modelos arrojados de colaboração, coprodução e criação, tanto local quanto internacionalmente”, diz Koby Gal Raday.

The Beat Diaspora



“Por muitos anos, meu mantra tem sido o da coprodução e alianças amplas entre o Brasil e outros países. É um desafio maravilhoso mergulhar nesta nova empreitada, um lugar privilegiado para trabalhar com talentos para além de nossas fronteiras. Esta conexão internacional com meus parceiros de reconhecidas experiências é essencial neste momento da minha vida profissional. Koby e eu temos muito em comum, principalmente a paixão e o gosto por projetos de alto calibre artístico. Sem prejuízo das minhas outras atividades, terei o prazer de conviver mais de perto com muitos outros talentos, minha paixão! Esperamos que a empresa abra novas portas para o Brasil e nossa indústria e, ao mesmo tempo, queremos receber histórias e talentos estrangeiros explorando o grande potencial brasileiro”, afirma Ilda Santiago.

Para Mayra Faour Auad da MyMama Entertainment, “em minha experiência, tanto no Brasil quanto no exterior, é essencial fortalecermos e desenvolvermos pontes internacionais para produções maiores. Estou me preparando para este momento e tenho orgulho de colaborar com parceiros tão conceituados e conhecidos mundialmente. O Brasil está pronto para expandir suas fronteiras criativas e comerciais e o mercado internacional espera isso de nós”.



“Quero agradecer profundamente ao Koby por sua contribuição relevante e apoio na construção da Beta como um grupo na liderança de produção de conteúdo. E temos a mesma visão quanto ao DNA da Janeiro Studios e o foco em projetos de grandes talentos. Vai ser um prazer continuar nossa colaboração de tão perto, neste novo momento. Depois de ter expandido nossa rede de parceiros e subsidiárias na Europa, estamos prontos para atravessar o oceano! Junto com Koby, Ilda e a Mymama Entertainment, desejamos explorar novas oportunidades e modelos de negócio no Brasil e na América do Sul, criando programas para o mundo”, pontua Jan Mojto da Beta Film.

Sobre Koby Gal Raday

Koby Gal Raday tem mais de 20 anos de experiência no mercado de televisão e cinema. Como Diretor de Conteúdo e Desenvolvimento e Membro do Conselho da Beta nos últimos anos, Koby supervisionou as produções internacionais e estratégia de conteúdo do grupo, em projetos premium como La Storia e RISE OF The Raven; criou e liderou iniciativas como a Seriesmakers em conjunto com um dos maiores eventos de séries no mundo, o Seriesmania, ajudando a consolidar a rede de talentos da Beta, e criando novas oportunidades de negócios com outras empresas, como – recentemente – a Number 9 TV. Koby chegou à Beta, vindo da principal plataforma satélite e de conteúdo de Israel, a Yes, onde atuou como Diretor de Conteúdo, e esteve à frente de todas as áreas de estratégia de conteúdo, conteúdo original, programação e aquisição do canal. Sob sua direção, a Yes desenvolveu Fauda 2,3, Your Honor, On the Spectrum, Fire Dance, Shtisel 3 e Just for Today. Anteriormente, Koby havia atuado como vice-presidente sênior para Coproduções e Documentários na Pro-SiebenSat.I; foi codiretor na produtora israelense July August Productions e serviu como executivo sênior no canal comercial de Israel, Reshet.

Sobre Ilda Santiago

Ilda Santiago é uma das fundadoras e sócias do Grupo Estação – empresa com 35 anos na distribuição e exibição no Brasil, uma das referências no mercado do cinema de arte. Foi responsável pela aquisição e distribuição de mais de 400 títulos de autores nacionais e estrangeiros. Ilda é cofundadora e diretora executiva, responsável pela programação e projetos internacionais do Festival do Rio, desde sua fundação há 25 anos. Organizou diversas retrospectivas de grandes diretores no Brasil e foi curadora de mostras de filmes brasileiros (Première Brazil) em Nova York (MOMA), Berlim (Haus der Kulturen der Welt) e também em Lisboa, Beijing e Washington D.C. Representante do Festival de Cannes para o cinema brasileiro há 18 anos e também membro da Academia Ibero-Latina (Premios Platinos) e da AMPAS (Academy of Motion Pictures and Arts).

Sobre a MyMama Entertainment

Duas vezes vencedora do Emmy International, a Mymama Entertainment é uma produtora audiovisual que mantém o seu foco em filmes e séries de alta qualidade autoral e amplo interesse do público. À frente da empresa estão as sócias e produtoras Gabrielle Auad (COO) e Mayra Faour Auad (CEO).

A Mymama trabalha seus filmes internacionalmente coproduzindo com o mundo inteiro. E seus últimos filmes ganharam prêmios em grandes festivais de cinema, como Festival de Cinema de Cannes, TIFF, Festival de Sundance, Festival Internacional de Cinema de Locarno, Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, SXSW, Berlinale, Festival Internacional de Cinema de Veneza, Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, Mostra de São Paulo, entre outros.

A frente da área de entretenimento está a sócia Mayra Faour Auad. Produtora criativa, que vem desenvolvendo seus projetos em importantes seleções e labs como Cinemart, Berlinale Co-Production Market, Torino Script Lab, Torino Feature Lab, Focus Copro Cannes, Ontario Creates /TIFF e Eave Puentes.

Sobre a Beta Film:

Uma das maiores produtoras independentes de cinema e televisão da Europa, a Beta produz, financia e distribui televisão e filmes para o mercado global. Além disso, a empresa é responsável pela distribuição de um dos maiores catálogos da Europa, incluindo inúmeros filmes e séries ganhadores de Emmy e do Oscar. Em sua história de 65 anos, a Beta tem sido a casa de criativos, broadcasters, streamers, distribuidores e festivais. Como player independente e de larga experiência, Beta criou parcerias e tem participação societária em mais de 40 empresas de produção e distribuição. Tem operação em diversos canais especializados em toda a Europa. Fundada em 1959 por Leo Kirch e de propriedade de Jan Mojto desde 2004, a Beta tem sua sede em Munique, Alemanha, com escritórios nos Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e por toda a Europa.