James Green fala sobre movimento LGBTI+ e lança livro no Museu da República

Nesta terça-feira, 11 de junho, às 18h, o Museu da República, em parceria com a Editora Unesp, o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+ e diversas outras instituições, recebe o renomado brasilianista e ativista dos direitos LGBTI+, James Green. O evento contará com uma conferência e o lançamento do livro “Escritos de um viado vermelho”, uma obra que promete trazer importantes reflexões sobre a história recente do Brasil e o movimento LGBTI+.

Ativista lança livro e discute história LGBTI+ no Brasil

Conferência e Lançamento

O evento, que acontecerá no Salão Nobre e no Auditório Apolônio de Carvalho, é aberto ao público e integra a programação oficial do Mês do Orgulho LGBTI+. James Green, professor de História Moderna da América Latina e reconhecido ativista, apresentará a conferência “A contribuição do Movimento LGBTI+ para a República Brasileira”. Esta será uma oportunidade única para discutir a importância do ativismo na construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

Escritos de um Viado Vermelho: James Green em Conferência no Rio de Janeiro

Escritos de um Viado Vermelho

“Escritos de um viado vermelho” é uma coletânea de ensaios que combina relatos autobiográficos do autor com análises profundas sobre o movimento LGBTQIA+ e o período da ditadura militar brasileira. A obra oferece uma perspectiva única sobre a interseção entre história, gênero e sexualidade no Brasil. James Green utiliza suas experiências pessoais e seu vasto conhecimento acadêmico para criar um panorama detalhado e esclarecedor sobre esses temas.

Trajetória do Autor

James Naylor Green é um especialista em estudos latino-americanos e brasilianista de renome. Tendo vivido no Brasil entre 1976 e 1982, Green é autor de obras fundamentais para o entendimento da história brasileira contemporânea, como “Além do Carnaval” (Editora Unesp, 2000). Sua carreira é marcada pelo compromisso com a defesa dos direitos humanos e da democracia, o que torna sua presença e suas contribuições ainda mais relevantes para o público brasileiro.

Programação do Evento

O evento não só marca o lançamento de uma obra significativa para os estudos históricos e de gênero, mas também promove um espaço para diálogo e reflexão sobre temas cruciais para a sociedade. O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, juntamente com o Museu Movimento LGBTI+ Rio e outras instituições parceiras, apoia esta iniciativa que promete enriquecer as discussões sobre igualdade e inclusão.

Data e Horário: Terça-feira, 11 de junho, às 18h

Local: Salão Nobre (mesa-redonda) e Auditório Apolônio de Carvalho (sessão de autógrafos)

Endereço: Museu da República, Rua do Catete 153, Catete, Rio de Janeiro (RJ)

O encontro é uma excelente oportunidade para todos que desejam entender melhor a contribuição do movimento LGBTI+ para a história e sociedade brasileira, além de celebrar o Mês do Orgulho com uma programação rica e inspiradora.