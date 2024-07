Jaguarari e Campo Formoso sediam II Ecofestival do Café de Serra dos Morgados entre os dias 12 e 15 de julho. Evento realizado na Bahia este ano tem como tema “Uma xícara de café gera amizades”.

O Ecofestival do Café terá feiras agroecológica, artística e da economia solidária, além de mesas temáticas e oficinas



O busca promover a beleza e o potencial produtivo desses espaços no norte baiano e impulsionar o turismo ecocultural de base sustentável e comunitária. Em parceria com comunidades locais e tendo como inspiração a cadeia produtiva do café orgânico da Serra, serão lançados cafés especiais produzidos nesta região. “Entre os destaques do evento, está o café artesanal produzido pela comunidade há quase um século e o lançamento dos cafés especiais da Serra, que têm se destacado por apresentar um terroir específico dessa região serrana”, explica Juracy Marques, organizador do evento.

Organizadores do Ecofestival – Juracy Marques, com Elizabete Cruz e produtora Eduarda Calisto

Durante o II Ecofestival do Café, serão realizadas feira agroecológica, artística e da economia solidária; mesas temáticas abordando ecossustentabilidade e as perspectivas para o futuro do café das serras; mercado e comercialização do café; assim como oficinas diversas, envolvendo cafés filtrados, cafés especiais, montagem de cafeteria, marcas coletivas e indicadores biogeográficos, empreendedorismo feminino, cafés literários, shows musicais e lançamentos de livros e documentário.



Ainda segundo Marques, a grande marca do Ecofestival é a defesa da natureza. “O propósito da reativação da cadeia produtiva do café, nessa região, nasceu de uma forte luta ecológica para a preservação dos ecossistemas serranos do Sertão, sobretudo suas nascentes, rios e cachoeiras, protagonizada pelo Movimento Salve as Serras. Por essa razão, o Ecofestival do Café tem atraído um público engajado no cuidado com a natureza que cobra: dentro de uma xícara de café também devem estar os espíritos das árvores, dos pássaros, das águas”, finaliza.



Confira a programação completa neste link: aqui

Saiba mais!

Onde fica Jaguari?

O município de Jaguarari tem uma área territorial de 2.466,009 km² e uma população, segundo o censo de 2022, de 32.703 habitantes. Sua sede municipal está a uma altitude de 661 m. A região das suas serras, onde acontecerá o evento, tem altitude de mil metros, o que torna favorável a produção de café.

Como Chegar?

Translado aéreo até Petrolina / Petrolina a Jaguarari 1h35 min (105,1 km) via BR-407.

Onde se hospedar?

Além de pousadas na cidade (Quinta de Casa), os interessados poderão fazer hospedagens nas casas dos moradores locais. Para tanto, podem entrar em contato com Maria Rosa, uma das organizadoras do evento, pelo telefone: +55 74 98846-8412).