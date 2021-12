Jade Seba cria jeans especial para lançamento da Malwee e LYCRA

A peça possui conceito de moda sustentável, e lucro será revertido para projeto social de economia circular que beneficia mulheres em situação de vulnerabilidade social

A Malwee, marca brasileira referência em moda sustentável, convidou a influenciadora Jade Seba para customizar calças jeans. As 100 peças limitadas, totalmente exclusivas, estarão disponíveis para venda no site da marca a partir desta quarta-feira (8). O amor de mãe foi a principal referência de Jade Seba, que criou sua calça com todo universo lúdico e divertido da infância. É uma homenagem a seu filho Zion.

A ação faz parte do lançamento da nova coleção-cápsula de moda sustentável da Malwee em parceria com a LYCRA



O lucro da ação será totalmente revertido para o projeto social de economia circular ‘Menos Resíduo, Mais Renda’, do Instituto Malwee. A iniciativa capacita mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade para a criação de produtos de upcycling a partir de resíduos têxteis doados pela marca. “Estou muito feliz com essa parceria, me sinto honrada em poder contribuir com um pedacinho da minha história em algo voltado para a moda sustentável. Sem falar que os jeans ficaram totalmente estilosos”, conta Jade.



“Através do collab é possível unir forças entre a sua marca e um artista, influencer ou outra marca conhecida, o que pode tornar o seu produto ou serviço mais desejado no mercado”, explica Ilana Spichler, CEO da Case Casting, agência especialista em publicidade de influenciadores. A parceria é lucrativa para ambos os lados, como explica Isabela Soller, CEO da Soller, agência pioneira em marketing de influência: “A influenciadora ganha destaque no seu lado empreendedor e uma participação muito mais ativa, tanto na criação, quanto de fato desenvolvimento. Já a marca vai estar levando muito a bandeira daquele influenciador em prol dos consumidores e realmente elevando essa pessoa”.

O amor de mãe foi a principal referência de Jade Seba, que criou sua calça com todo universo lúdico e divertido da infância



A ação faz parte do lançamento da nova coleção-cápsula de moda sustentável da Malwee em parceria com a LYCRA®. Todas as peças foram fabricadas com o fio LYCRA® EcoMade, produzido com 20% de material reciclado pré-consumo e com certificação GRS (Global Recycled Standard). O destaque da coleção é o jeans feito com um copo d’água, produzido com apenas 300ml de água – uma redução de 98% de uso do recurso natural no processo fabril.

Lançado este ano pela Malwee, o jeans, que se tornou produto-case nacional de moda sustentável, agora ganha mais um aditivo de sustentabilidade com o fio LYCRA® EcoMade. A Malwee é a primeira grande marca brasileira de moda a firmar parceria com a LYCRA® para o lançamento de uma coleção utilizando o fio LYCRA® EcoMade para o mercado de moda.