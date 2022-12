Jade Picon respeita protocolos e desfila com charme e elegância pelo Catar

Para o influenciador Fellipe Carlo, atriz global marcou um golaço pela atitude e pelos looks apresentados durante sua visita no país sede da Copa do Mundo

A atriz Jade Picon estava em viagem pelo Catar, onde acompanhou na última segunda-feira (28), a vitória do Brasil contra a Suíça, em partida disputada no Estádio 974, em Doha. A atriz que interpreta a personagem Chiara, da novela “Travessia” mostrou um belo exemplo ao respeitar a cultura muçulmana praticada pela sociedade catari, com a apresentação de looks adequados e aceitos pelas rígidas regras do país.

Segundo o influenciador e especialista em moda Fellipe Carlo, o Catar destaca a religiosidade como fator de decisão para a seleção e montagem do guarda-roupa do povo catari. Ao contrário do Ocidente, no mundo islâmico o vestuário é colocado com suma importância e desempenha importante função dentro da cultura do Oriente Médio.

“Achei lindo o look e, mais ainda, a postura da Jade. Sinceramente, ela mostrou que o charme e a elegância independem de decotes nas vestimentas. Lá, o vestuário adotado confirma o respeito das pessoas pela religião. Por isso, a organizadora do campeonato de futebol alertou os turistas sobre roupas permitidas, justamente, para que não houvesse constrangimentos e ofensas à cultura do catar”, explicou o influenciador.

Diante das discussões que envolveram o assunto antes do início da competição, Fellipe Carlo promoveu um estudo sobre a moda muçulmana. Para os futuros visitantes do Catar ou países do Oriente Médio, ele recomenda tanto para homens, quanto para mulheres a utilização de calças com tecidos leves, chapéus, camisas t-shirt e bermudas pela altura dos joelhos.

“Certamente as peças indicadas resultaram em combinações de looks com harmonia e respeito a cultura do país que será visitado. Como a região é muito quente, pois conta com clima de deserto, as peças confeccionadas em tecidos leves ou linho e algodão, são as mais indicadas”, finalizou.

O hijab é sinônimo para “roupa que tape o corpo” e é uma lei islâmica que norteia como as mulheres devem cobrir o corpo, sem que haja uma regra por escrito. Alguns países adotam o desrespeito à regra como crime, sendo que a lei imposta por medo ou política, de maneira mais severa ou mais branda, depende da interpretação dos homens de poder. Fica a dica!