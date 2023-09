Jade Picon anuncia parceria com MAP Brasil e assume controle de sua carreira

A influenciadora e empresária Jade traça seu caminho de sucesso com marcas de renome

Aos 21 anos, Jade Picon é indiscutivelmente um dos maiores fenômenos da mídia brasileira. Sua notoriedade alcançou novos patamares na última quinta-feira, quando oficializou sua parceria com a renomada agência MAP Brasil. Essa aliança representa o início de um capítulo completamente novo na trajetória da jovem estrela, marcado não apenas por uma mudança em seu empresariado, mas também por sua crescente influência sobre a direção de sua carreira, incluindo a estruturação de uma equipe de profissionais dedicados a apoiá-la nessa empreitada.

A ascensão meteórica de Jade começou a ganhar notoriedade durante sua participação na teledramaturgia da Rede Globo, onde interpretou Chiara, uma das protagonistas da trama “Travessia”. Seu desempenho marcante e carismático cativou o público e a crítica, abrindo portas para uma série de oportunidades no mercado artístico.

Atualmente, a jovem talentosa não se limita apenas à atuação, mas também está concentrada no relançamento de sua marca de roupas, a Jade². Esta empreitada representa mais um passo audacioso em sua carreira, demonstrando seu comprometimento com o mundo da moda.

Jade está com grandes expectativas para o que está por vir

Além disso, Jade conquistou seu lugar de destaque no mundo da publicidade, atuando como embaixadora de marcas de renome internacional. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher brasileira a colaborar com a gigante da moda esportiva, Adidas. Além disso, seu portfólio inclui parcerias com marcas de peso como Pandora, Yves Saint Laurent, Eudora, M.A.C, Valentino, Simple Organic, Nina Ricci, Calvin Klein, Fendi, Avon, John John, Levi’s, Colcci, Foreo e outras.

Com a mudança para a MAP Brasil, Jade expressou seu entusiasmo pelo novo capítulo que se inicia em sua carreira. Ela compartilhou: “Um novo gerenciamento da minha carreira é um grande passo e é um acontecimento que marca uma nova Era para mim. Estou muito feliz. Eu conheci a MAP há algum tempo e depois de ver a maneira como trabalham, a estrutura e resultados da agência, eu soube que seria a decisão certa para esse meu novo ciclo. Também venho me sentindo madura o suficiente para estar ainda mais à frente da minha vida profissional, desde a minha marca, estudos, até meus trabalhos na publicidade e atuação. Com isso, mais essa novidade, acredito que realizaremos grandes projetos juntos e que será uma parceria de sucesso.”

A sócia da MAP Brasil, Amanda, compartilhou seu entusiasmo pela parceria: “Para nós é uma felicidade e um desafio incrível cuidar da carreira de uma profissional multifacetada como a Jade. Vamos buscar levar seus lados como atriz, criadora de conteúdo e empresária para outro patamar, mantendo sua verdade e protagonismo e fortalecendo sua conexão com seu público, parceiros de negócio e marcas.” Com essa colaboração promissora, Jade e a MAP Brasil estão prontas para conquistar novos horizontes no mundo do entretenimento e da moda.