“Já tive êxitos sensacionais e fracassos incríveis”, afirma Carolina Ferraz sobre culinária

Apresentadora e atriz comentou em podcast com Rafinha Bastos sobre a paixão pela cozinha



Apaixonada pela culinária a apresentadora e atriz, Carolina Ferraz, comentou sobre o gosto pelas receitas durante o podcast “Mais que 8 minutos” com Rafinha Bastos. Ela afirmou que já obteve sucesso em seus feitos, assim como falhas.

Ela concedeu entrevista ao podcast “Mais que 8 minutos” de Rafinha Bastos (Foto: Reprodução)

Carolina destacou que a paixão pela cozinha vem da família. Uma vez que os pais adoravam que ela e seus irmãos recebessem amigos em casa e os encontros eram sempre ao redor da mesa. Ela disse ainda que começou a cozinhar nova e gostava de criar dinâmicas com o paladar. Como tentar descobrir quais elementos estavam presentes no prato e tentar reproduzi-lo em casa.

“Tive êxitos sensacionais e fracassos incríveis, aí vai um pouco de tudo”, comentou entre risos. Por outro lado, ela destacou também que possui preferência em pratos salgados do que doces.

Carolina Ferraz também comanda canal no Youtube em que compartilha receitas culinárias (Foto: Reprodução)

Atualmente, em seu canal no Youtube, que conta com mais de 260 mil pessoas inscritas, ela compartilha receitas como: medalhão de carne de sol, pudim de café com caramelo de laranja e arroz campeiro. A atriz recordou que em 2017, ela estrelava uma das mais importantes novelas da Rede Globo. Porém, o público a parava na rua para comentar os seus pratos elaborados. Dessa forma, Ferraz entendeu que a culinária a humanizava para além dos seus personagens em dramaturgias.