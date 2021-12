‘’A Voz do Turista’’: Patrick Piccoli e Izadora Piccoli lançam consultoria de turismo em Gramado (RS)

Casal lança consultoria boutique especializada em potencializar resultados de empresas ligadas ao Turismo

O casal Patrick Piccoli e Izadora Piccoli está lançando, em Gramado (RS), a “A Voz do Turista”, que consiste em ser uma consultoria boutique especializada em potencializar resultados de empresas ligadas ao Turismo, com foco na gestão e treinamento, além da liderança em projetos customizados.

“A Voz do Turista é um dos braços da Voz do Varejo, que conta com um amplo leque de serviços, incluindo assessoria financeira e jurídica, e reúne mais de 30 profissionais parceiros”, destaca Patrick. Ainda de acordo com o executivo, o novo negócio tem o objetivo de auxiliar atrativos turísticos, hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros, a alcançarem a excelência no encantamento ao turista a partir da criação e gestão de projetos; branding e storytelling para o temático gerar a conexão emocional com o público-alvo; projeções financeiras; estratégias com impacto imediato; treinamentos; capacitações e parcerias no universo do entretenimento.

“Fortalecer os atrativos turísticos e encantar o cliente ao entregar uma verdadeira experiência são os nossos pilares de atuação, para isso nossa equipe de profissionais envolvidos nos projetos é altamente capacitada”, destaca Izadora, que é especialista em marketing e atuou em grandes empresas, ganhando destaque na BMW Brasil, Porto Seguro e Grupo Boticário.



“O Turismo é uma das minhas paixões. Mais do que ser um executivo do ramo, quero trabalhar de forma direta para uma retomada sólida, contribuindo para o crescimento do setor no Brasil”, afirma Patrick, que já faz parte do Conselho Fiscal da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha – APASG –, e assumiu como 2º vice-presidente do Sindtur Serra Gaúcha, gestão 2022/2025.

E, atualmente, é presidente do parque “Fantastic House” e da “Gramado Limousin”, ambos em Gramado, e escritor. Escrevendo seu quatro livro, que abordará o conceito do Loveback, termo que ameniza o feedback nas empresas e melhora a relação do empregador com sua equipe, já escreveu três livros: “Um Toque Estratégico – Golfe, Poker e Sax”, “Avance com Estratégia” e “A Lenda de Gramado – Allegrinho e o Fantástico Viver”.

Caso queira mais informações e/ou contratar a consultoria para a sua empresa, entre em contato através do Instagram oficial (@avozdoturista), pelo telefone (54) 9.9998.7575 ou pelo e-mail [email protected]