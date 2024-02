Izabel Goulart é a nova estrela da Forum

Com fama internacional, sobretudo pela sua passagem pela Victoria’s Secret, a top model brasileira Izabel Goulart se tornou a nova estrela da marca de roupas Forum. Aderindo a essência original do jeanswear, que denota um período mais fresh e moderno da marca, a modelo foi fotografada em Paris imergindo no lifestyle urbano da coleção Outono/ 24.

Sendo destaque no mercado de jeans por suas peças descoladas, originais e criativas, a Forum contempla em sua linha jeanswear, a personalidade do estilo utilitário, que é considerado uma das mais importantes apostas do street style da temporada. Com grande protagonismo para o azul original, há também pontos altos para shapes recortados, máxi jaquetas, macacões e trench coat.

Com presença em todas as coleções, a essência jeanswear é ressaltada pela Forum, que aborda os shapes utilitários, tecidos em risca de giz e mesclas.