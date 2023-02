Iza e Carlinhos Brown unem forças na abertura do Carnaval de Salvador com bloco Foliassa Devassa

Cantores estiveram juntos no primeiro dia do Carnaval de Salvador (16/02), ao lado de outras lendas da música como Russo Passapusso, Marcia Short e artistas convidados

A marca de cerveja DEVASSA patrocinou um dos primeiros trios elétricos a abrir o Carnaval de 2023 em Salvador, trazendo para a cidade o bloco FOLIASSA DEVASSA, que contou com a participação de Carlinhos Brown, Marcia Short, Russo Passapusso, Jeff Moraes e Nêssa.

Jeff Moraes, Nêssa, Marcia Short, IZA, Brown – CRÉDITOS: Elias Dantas

A estreia de IZA no Circuito Barra Ondina foi um destaque, e Carlinhos Brown afirmou que a presença de cantora internacionalizou as ruas de Salvador e trouxe consigo a possibilidade de que o gueto ressurja, mostrando os talentos que possuímos.

Magali Moraes, Tia Ma, Zé Ricardo e Vanessa Brandão – CRÉDITOS: Gabriel Alenca

“Ter Iza no carnaval da Bahia é uma necessidade. Isso internacionaliza ainda mais as nossas ruas e traz evidências de como cantar swingado, fazendo uma música boa, com todo o carisma que ela tem. Iza é muito bem-vinda em todas as ações, mas é muito importante também lembrar que ela traz consigo uma possibilidade de que o gueto ressurja, mostrando os talentos que possuímos”, celebra Carlinhos Brown, dando as boas-vindas à IZA.

Carlinhos Brown e IZA – CRÉDITOS: Elias Dantas

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Respeito muito o Carnaval de Salvador, um dos mais importantes e expoentes do nosso país. É uma movimentação cultural que sempre me animou muito, então estar em cima de um trio em Salvador foi muito especial. A minha expectativa de me divertir bastante por estar ao lado de pessoas que admiro foi 1000% atingida. Foi um momento de encontros que nunca aconteceram e eu tive a chance de cantar com gente que eu nunca cantei antes.” comenta IZA.

Russo Passapusso – CRÉDITOS: Elias Dantas

Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas Mainstream do Grupo HEINEKEN, celebrou a retomada do Carnaval e o início do FOLIASSA DEVASSA, que reuniu convidados especiais e simbólicos. A marca de cerveja DEVASSA patrocinará mais de 20 atrações em Salvador, Recife e Olinda, num total de 8 dias de festa, e também estenderá a FOLIASSA para outras cidades do Nordeste, como Recife e Olinda.

“Devassa já é uma marca super presente na cena musical e cultural brasileira, participa do primeiro dia de carnaval de Salvador com um bloco formado por convidados muito especiais e simbólicos, para celebrar o carnaval, que é uma das expressões culturais mais emblemáticas do país, conectando diferentes expoentes da música. Esse encontro ainda reverencia Márcia Short, que emplacou vários hits pelas avenidas de Salvador, Russo Passapusso que é uma forte voz da música baiana, e dá palco à novos talentos que contam com o apoio da plataforma Tudo Nosso, inovando a música e a arte. Será uma experiência emocionante para todos que participarem, da pipoca ao trio, do bloco aos camarotes.” completa Guilherme Bailão, Diretor de Patrocínios e Experiências de Marca.

Líder em vendas no Nordeste, DEVASSA vai apoiar mais de 20 atrações para os foliões de Salvador, Recife e Olinda, num total de 8 dias de festa. Em Salvador, patrocinará ainda outros eventos, incluindo os de Daniela Mercury (Crocodilo), Timbalada, Trio Fissura com Tomate e Filhos de Jorge, a festa pré carnaval com Saulo, Sol e Som, além da presença no Camarote Harém.