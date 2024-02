Ivete Sangalo dá 1 ano de cerveja para fã que ajudou mulher que estava passando mal

Pedro Assunção da Silva é de Recife-PE e passava o Carnaval em Salvador-BA, onde foi no trio da cantora

Ivete Sangalo deu 1 ano de cerveja para um homem que ajudou uma mulher que estava passando mal durante a apresentação da cantora no seu trio elétrico neste Carnaval em Salvador.

Pedro Assunção da Silva estava no trio da cantora no momento em que percebeu que uma mulher não se sentia bem. Ele foi até ela, jogou água em seu rosto e a tirou do meio da multidão. “O trio estava do lado da gente e Ivete Sangalo viu a gente fazendo o primeiro socorro ali. Não era somente eu, tinha mais gente lá fazendo. Aí, ela viu toda a cena, mandou parar o trio pra ajudar a moça. E naquele vuco vuco de parar o trio, de o povo se acalmar, minha cerveja caiu no chão. Aí ela viu toda a cena aí ela disse ‘você aí de verde’ e começou a interagir comigo né”, relembra sobre o momento em que a cantora pediu o número de seu celular e seu perfil no Instagram.

Após o momento de interação com o fã que é de Recife-PE, mas passava o Carnaval na capital baiana, Ivete disse que a Itaipava, patrocinadora do seu trio, daria um ano de cerva grátis para Pedro. “Gente do Brasil inteiro falando comigo aqui. Todos os dias é a mensagem de um DDD diferente, o pessoal lá elogiando, essas coisas, mas isso é o básico, gente. A pessoa desmaiando ali, não tem muito heroísmo nisso, mas realmente no Carnaval ninguém pensa muito em ajudar as pessoas e tal, e ficar não só pensando em se divertir, eu acho que o povo se comoveu por isso”, diz Pedro.

Pedro conta que até o momento a produção da cantora não entrou em contato com ele, mas que ter certeza de que, em breve, isso ocorrerá. “Até agora a produção não entrou em contato comigo, mas eu entendo que a situação esses dias foi muito difícil pra Ivete Sangalo né? Eu particularmente tô muito feliz”, afirma.

Em meio risos, o fã de Ivete ainda destaca que o caso ganhou grande repercussão e que hoje, se sente um famoso. “Você é um anônimo e no outro dia todo mundo sabe quem é você, onde você passa, todo mundo olha. Todo mundo fica comentando, apontando para você, você fica sentindo isso. É incrível, né? É diferente a sensação” diz.

Com o estoque de bebida garantido, ele conta que até mesmo seu aniversário já tem tema garantido: “Vou fazer o tema do meu aniversário de Itaipava, Ivete no trio Itaipava”, brinca.