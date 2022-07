Ivete Sangalo comemora 50 anos com show ao vivo nos EUA

Multishow transmite apresentação direto da Florida Cup Fun Fest 2022

com exclusividade

Que Veveta é quase uma unanimidade brasileira, não se tem dúvidas. Agora, você sabia que os EUA já se renderam aos encantos da baiana e ela vai abrilhantar o palco do Florida Cup Fun Fest 2022? Sim, Ivete Sangalo, umas das artistas mais queridas e consagradas do Brasil é atração no evento que acontece no dia 17 de julho, a partir das 22h, no Universal Orlando Resort, com transmissão exclusiva para o Brasil no canal Multishow.

Multishow transmite apresentação ao vivo direto de Orlando, na Flórida

A rainha baiana abre a oitava edição do evento reunindo esporte, música e entretenimento. Essa será a terceira participação de Ivete na Florida Cup Fan Fest. Nos anos de 2019 e 2020 a cantora reuniu no parque um público de milhares de pessoas e contou com uma energia contagiante. A novidade de 2022 , no entanto, é que o show terá como tema “Ivete 50 anos: a maior festa do universo”. Ou seja, o público pode esperar muitas surpresas, além das canções que fazem parte do recém-lançado projeto “Macaco Sessions Ivete Sangalo” como “O que será de nós” (gravada em parceria com o cantor e compositor Tierry), “Moral”e “Petit Gateau”. Canções autorais que compõem o álbum “Onda Boa”, como “Mexe a Cabeça” e “Onda Poderosa” também farão parte do espetáculo.

Sucesso nos EUA, Ivete Sangalo promete show com muitas surpresas / Créditos: Rafa Mattei

Assim como nos anos anteriores, os visitantes do Universal Studios Florida, onde ocorrerá o show, não vão pagar nenhuma taxa extra para participar da Fan Fest e assistir à performance de Ivete — o evento acontecerá durante o funcionamento regular do parque temático e sem custos adicionais para os visitantes. Porém, fãs que comprarem pacotes de viagens da Florida Cup através de agências de viagem autorizadas terão uma área especial para curtir a apresentação.

O evento acontecerá durante o funcionamento regular do parque temático e sem custos adicionais para os visitantes

Sobre a Florida Cup

Maior evento internacional esportivo anual da Flórida Central, a Florida Cup é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Em 2020, a participação ao vivo do evento chegou a ultrapassar 40.000 pessoas, com uma audiência de TV internacional atingindo mais de 5 milhões de telespectadores únicos. Nas redes sociais, o conteúdo postado nas páginas oficiais do evento e compartilhado em todo o mundo atingiu mais de 100 milhões de pessoas. Para obter mais informações sobre a Florida Cup, visite o site https://FloridaCup.com