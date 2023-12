Ivete Sangalo: 30 Anos de Pura Vibração Musical na Vogue Brasil

A diva do axé estampa a edição de encerramento do ano da Vogue, revelando segredos de sua trajetória e o segredo para uma carreira duradoura

Na edição especial de final de ano da Vogue Brasil, a revista coroa um ano repleto de realizações com a presença ilustre de Ivete Sangalo, a diva do axé, como estrela de capa. Em um ensaio fotográfico deslumbrante, Ivete irradia alegria e autenticidade, capturando a essência de suas três décadas de carreira.

A matéria principal mergulha nas profundezas da trajetória da cantora, que, além de protagonizar a capa, também compartilha suas experiências e reflexões sobre o caminho trilhado. “O que me fez chegar aqui – além, óbvio, do meu talento, da minha potência de trabalho e de ser uma pessoa muito ativa e consciente – foi perceber o gráfico. O que mais atrapalha um artista é a ansiedade do sucesso, querer estar sempre no auge. Isso não vai acontecer. Como não vai acontecer o ostracismo. Isso é uma grande tolice porque o grande ostracismo de um artista é quando ele não se conecta mais com o que ele faz. A arte nunca cessa, nunca para, nunca te deixa na mão”, revela Ivete em entrevista exclusiva à Vogue Brasil.

Além disso, a edição destaca as conquistas notáveis da Vogue Brasil ao longo do ano de 2023, desde o lançamento do primeiro livro, InVogue, até a realização da prestigiada festa de Réveillon no Fasano em Angra dos Reis. A revista também consolidou plataformas digitais como Vogue Negócios, Wellness e Sua Idade, elevando seu engajamento online.

A edição completa, repleta de fotografias deslumbrantes e a entrevista exclusiva com Ivete Sangalo, já está disponível no site da Vogue Brasil, proporcionando aos leitores uma experiência única para encerrar o ano com chave de ouro.