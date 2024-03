Ivan Moré estreia na RedeTV! na próxima segunda-feira

Em evento de lançamento do “Qualé, Moré?”, emissora anuncia Marcos Assunção como comentarista oficial do programa

A RedeTV! promoveu um evento de lançamento do “Qualé, Moré?”, novo programa esportivo da emissora que será comandado pelo jornalista Ivan Moré e será exibido a partir da próxima segunda-feira (11). A celebração ocorreu na sede da emissora, na grande São Paulo, e contou com a presença de representantes da Betsul, patrocinadora master da atração, além de executivos do mercado publicitário, jornalistas e personalidades do esporte.

“Depois de 20 anos na TV brasileira, passei por momentos de questionamento, reflexão, dor, dúvida e reinvenção. Quando surgiu, no início do ano, a possibilidade de voltar a falar do esporte, pensei em algo que eu sempre ouvia das pessoas: ‘Pô, Ivan, por que você não volta para o esporte? Você tinha uma linguagem tão divertida, tão alegre’. Quando olho para trás, tenho um carinho muito grande por tudo que foi construído, porque sempre me comuniquei com a voz do coração. Sempre fui um cara verdadeiro, me emocionava com as reportagens que iam para o ar”, afirmou Ivan Moré.

“Gostaria que todos entendessem que o programa será feito com coração. Obrigado por acreditarem e por não deixarem essa trajetória que a gente construiu, com muita verdade no esporte, morrer. Seremos muito felizes aqui na RedeTV!, junto com a Betsul. Estou honrado, com o coração cheio, muito feliz. Também terei a honra de ter ao meu lado um dos caras que eu mais admiro como jogador de futebol: o comentarista do ‘Qualé Moré?’, a partir de segunda-feira, dia 11, todos os dias ao vivo, às 11h50, fazendo um programa leve, descontraído e criativo: Marcos Assunção!”, completou o apresentador.

Ao lado do craque e agora companheiro de programa, Ivan Moré comandará um formato diferente de tudo o que tem por aí. Diariamente, a dupla vai analisar os lances da rodada, as polêmicas e as jogadas mais marcantes do futebol, além de trazer análises, opinião, dicas de apostas, histórias não reveladas, bastidores que o torcedor sequer imaginava e reportagens que vão mexer com o telespectador.

“Tenho uma admiração muito grande pelo Ivan. A gente fez essa amizade quando eu jogava no Palmeiras. E, agora, acredito que vai dar muito certo o ‘Qualé, Moré?’, porque quando você tem amigos e faz isso com amigos, fica leve, divertido, fica legal. Acredito muito nesse projeto e estou feliz aqui, ao lado do Ivan. Vamos fazer acontecer”, comentou Marcos Assunção.

Sobre Ivan Moré

A estreia do “Qualé, Moré?” marca uma nova etapa na trajetória do jornalista. Ivan iniciou a carreira como radialista no interior de São Paulo, ainda adolescente. Em 1999, ingressou no grupo O Globo, onde permaneceu por duas décadas. Durante esse período, esteve à frente de programas como o ‘Esporte Espetacular’ e ‘Globo Esporte’, participou da cobertura de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas, doze grandes prêmios de Fórmula 1 e Mundiais de Basquete, além de ter encabeçado quadros que foram destaque na TV, como ‘Carona com Ivan’.

No currículo, Moré coleciona histórias memoráveis, como a partida de tênis que jogou com os ícones da modalidade, Roger Federer e Rafael Nadal. Por duas vezes entrevistou, com exclusividade, o maior medalhista olímpico: o nadador Michael Phelps. Em parceria com Mauro Beting, Moré publicou o livro ‘Neymar: Conversa entre pai e filho’. Empreendedor e palestrante, hoje ele comanda o podcast ‘Desobediência Produtiva’.