Ivan Baron, influenciador digital sobre inclusão de pessoas PCDs, marca presença em Conferência Nacional de Cultura, em Brasília

Conferência terá em sua 4ª edição o tema “Democracia e Direito à Cultura”

O potiguar de 26 anos Ivan Baron, professor e influenciador digital sobre capacitismo, acessibilidade e educação inclusiva, estará participando, em Brasília, da Conferência Nacional de Cultura, que teve sua 4ª edição iniciada nessa segunda-feira, 4 de março. Além de Ivan, o evento, que terminará na sexta-feira (8), deve contar com a presença de mais de 3 pessoas.

“A importância do tema Democracia e Direito à Cultura, é que esse assunto chegue para quem mais precise e se empodere para se livrar das amarras sociais”, declara Ivan Baron sobre o tema debatido no evento em Brasília.

O professor e influenciador digital relata que esta é a sua estreia em um evento deste âmbito: “esta é a minha primeira vez em uma Conferência Nacional de Cultura, recebi o convite através do Ministério da Cultura para ajudar no debate de uma cultura Anticapacitista”. Uma das expressões culturais mais famosas e amadas por Ivan é a moda, com ele investindo em seus looks e comparecendo recentemente a importantes eventos do segmento, como o Baile da Vogue e Baile da Sephora.

“Estou mega ansioso para a Conferência, espero ajudar no debate e fazer trocas enriquecedoras. A meta é leva a discussão para todos os lugares que eu for e levar essa mensagem de uma cultura mais inclusiva e para todos!”. Com isso, ao envolver inclusão, o tema é pertinente a Ivan, que ressalta em suas redes sociais, que possuem mais de 500 mil seguidores, a necessidade de criação de mais políticas de inclusão social e educativas, destacando oportunidades, empregabilidade, escolaridade e acessibilidade para as pessoas com deficiência, além do direito à reabilitação de qualidade.