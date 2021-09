Red Bull TV lança filme sobre origens de Italo Ferreira até medalha histórica

Coproduzido pela Billabong e O2, ‘A Curiosa História de Italo Ferreira’ estreia global e gratuitamente, nesta quarta (8), na Red Bull TV

Ele é explosivo e radical, mas também é tímido e superfamília. Para uma nação, ele é ídolo. Do mar que a cidade tira o sustento, ele tira onda. E se existiam fronteiras ou barreiras para acreditar em ser diferente, ele provou que basta sonhar e persistir.

Primeiro campeão olímpico de surf da história, Italo Ferreira terá suas histórias reveladas em seu primeiro documentário cinematográfico: A Curiosa História de Italo Ferreira (The Curious Tales of Italo Ferreira). Disponível exclusiva e gratuitamente na Red Bull TV (em inglês e português) a partir desta quarta-feira (8) por meio do link www.redbull.com.br/acuriosahistoriadeitalo , a coprodução da Billabong e O2 narra a trajetória, conquistas e desafios do atleta sob um olhar nunca explorado.

“Quando começamos a gravar em Baía Formosa, eu nem imaginei que poderia ficar tão emocionante. Eu fico imaginando as pessoas vendo. Se eu me emocionei, acredito que as pessoas também vão sentir um pouco de como toda essa história me fez chegar até aqui, o quão difícil foi enfrentar os desafios, mas nunca desistir.

E ter o apoio da minha família e dos meus amigos foi importante nessa caminhada. Estou bem ansioso para ver o resultado e acompanhar a repercussão. E só uma curiosidade: eu pedi para esperarem para lançar por conta das Olimpíadas. Eu iria fazer história lá, assim eles teriam que acrescentar mais algumas cenas”, afirma Italo Ferreira.

Com cerca de 49 minutos de duração, o documentário retoma as origens de Italo, em Baía Formosa (RN), por meio de depoimentos (e narração!) de amigos, familiares e moradores da região, assim como imagens raras de quando ainda era garoto. Do começo no surf, usando uma tampa de isopor, às travessias por canaviais e estradas em busca das melhores ondas, a produção traz a essência do surfista potiguar que ‘continua sendo um moleque cheio de sonhos’.



“Me ver na frente das câmeras e dando voz ao documentário do meu amigo foi gratificante, emocionante. Muitas coisas dão emoção na hora de falar, mas não pode extravasar. É algo muito especial. Isso mostra que a gente chegou onde sequer esperávamos por meio do Italo, então, só temos que agradecer”, comenta ‘Buxexa’, amigo de infância de Italo e narrador do documentário.



Pedido ‘dourado’

‘Predestinado’, como dizem ao longo do documentário, Italo queria ir ainda mais longe. Focado em ser o primeiro campeão olímpico da história do surf, o brasileiro quis acrescentar esse momento simbólico à produção. E o enredo não poderia ser diferente: vitória, mesmo tendo de trocar a prancha após quebrá-la. “Não tem nada parecido com a história de Italo no surf”, afirma Evan Slater, VP Global de Marketing da Billabong. “E nós estamos orgulhosos de trabalhar com Red Bull e O2 para compartilhar essa trajetória inspiradora com o mundo”.

Assim como a atuação presente do surfista em todas as fases do material, ‘A Curiosa História de Italo Ferreira’ ainda brinda o público com uma faceta desconhecida dele: o enérgico e radical potiguar exibe seu lado muito tímido e compenetrado fora das águas. “O Italo e a família são muito tímidos e não gostam de entrevista. Foi a primeira vez que eu fiz os depoimentos sempre com a pessoa sendo entrevistada tendo algum tipo de ação ou fazendo alguma atividade.

A Katiana, mãe do Italo, estava fazendo crochê; o Luizinho, pai do Italo, estava limpando peixe; o próprio Italo estava dentro do mar. A nossa convivência com o Italo foi bem intensa durante a gravação. Foi muito íntimo e isso nos ajudou bastante. Risada também teve de sobra, tudo foi uma experiência muito intensa e um grande aprendizado”, afirma a diretora do documentário Luiza Moraes, da O2.

O documentário ‘A Curiosa História de Italo Ferreira’ (The Curious Tales of Italo Ferreira) está disponível gratuitamente, em português e inglês, na Red Bull TV, por meio do link www.redbull.com.br/acuriosahistoriadeitalo .