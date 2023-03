ISLA Sementes lança Clube Minha Horta, o primeiro clube de assinatura de sementes do país

Clube Minha Horta: A nova tendência para cultivar alimentos saudáveis em casa

Com a crescente demanda por hortas caseiras, a ISLA Sementes, líder em inovação no mercado de sementes, lançou em 2019 o Clube Minha Horta, o primeiro clube de assinatura de sementes do Brasil. O objetivo é fornecer acesso conveniente às melhores opções de hortaliças, temperos, flores e microverdes, além de promover o contato com a natureza e melhorar a alimentação dos brasileiros.

Assinantes do Clube Minha Horta da ISLA Sementes compartilham sua paixão pela horta e cultivo de alimentos saudáveis

O projeto oferece aos assinantes uma seleção curada de variedades de sementes ideais para o espaço de cultivo e a época do ano, bem como suporte técnico da equipe da ISLA para qualquer dúvida. O Clube Minha Horta envia aos assinantes um kit completo de sementes modernas e exclusivas organizadas e separadas por trimestre, garantindo sementes para um ano inteiro de cultivo.

Para Andrei Santos, Diretor de Planejamento estratégico da ISLA Sementes, a diversidade e a satisfação dos assinantes do Clube é o que mais chama atenção.

“Temos muita diversidade no perfil dos assinantes do Clube Minha Horta, que vai desde as regiões do país, até a faixa etária e a profissão de quem assina. Isso mostra que o modelo está bastante assertivo, porque na prática o que une todas essas pessoas é o amor pela horta e o amor pelo cultivo”, afirma Andrei.

Atualmente, o Clube oferece três categorias diferentes: “Varandas e Jardins”, “Vasos e Floreiras” e “Microverdes”. As categorias mais recentes, “Varandas e Jardins” e “Vasos e Floreiras”, contam com novidades em seu catálogo para a coleção de 2023, como Tomate Mini Italiano, Mini Abóbora Suspiro, Alface Frisée Roxa, Beterraba Dourada, Quiabo Roxo, Feijão Vagem Roxo, Manjericão Canella, Zinnias Supercoloridas, Alho Japonês, Couve Kale, Couve Tatsoi e Microverdes de Rabanete.

O Clube Minha Horta tem atraído pessoas de diversas regiões do país, de diferentes faixas etárias e profissões, com um amor compartilhado pelo cultivo de hortas e um interesse em melhorar a alimentação. Além disso, os assinantes têm acesso a um suporte técnico diferenciado da ISLA, o que tem sido um grande atrativo para muitos, como o vendedor Ricardo S. e a empresária Karla F.

“Estou muito feliz fazendo parte do Clube, pois estou tendo a oportunidade de conhecer, plantar e colher legumes e verduras diferentes”, afirma a empresária Karla F., assinante do Clube Minha Horta.

Como fazer parte?

Para assinar o Clube Minha Horta, basta escolher o plano que melhor se adapta às suas necessidades. A assinatura pode ser feita pelo site da ISLA e o pagamento é realizado via cartão de crédito em parcelas mensais.

Com o Clube Minha Horta, a ISLA Sementes está liderando o caminho em fornecer soluções convenientes e sustentáveis para a demanda crescente por hortas caseiras.