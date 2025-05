Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia para família e amigos no interior de São Paulo

Na tarde do último sábado (03/05), a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz se casaram em cerimônia pequena e restrita para família e amigos, no espaço Ville la Rochelle , em Jarinu, no interior de São Paulo.

A escolha do local traz uma arquitetura inspirada em vilarejos europeus. “O décor segue uma estética italiana sofisticada, com flores em tons de branco e verde, em harmonia com a arquitetura do local”, conta Dannilo Camargos, responsável por toda a decoração do casamento. Toda a organização e cerimonial ficou a cargo da empresa Babi Leite Eventos.

Com um vestido sob medida de Vivienne Westwood, Isis disse sim. O modelo Nova Bagatelle, de 1997, da coleção Vive La Bagatelle, traz um decote drapeado, cintura marcada, com ombros à mostra. O look se destaca também por sua saia ampla em pregas e uma longa cauda, complementado por um véu catedral em tule marfim com acabamento em renda. Nos pés sandálias Christian Louboutin e também jóias Gaem e Beatriz Werebe. O styling foi de Tina Kugelmas e a beleza de Henrique Martins.

Já o noivo escolheu terno da marca Boss para as duas ocasiões. Ambos foram trazidos da Alemanha pela marca especialmente para a ocasião. Cada peça foi meticulosamente confeccionada com design atemporal e atenção aos detalhes, oferecendo não apenas estilo, mas também uma expressão de personalidade e bom gosto.

O casamento reuniu amigos do casal como a atriz Sophie Charlotte, o cantor Seu Jorge, além dos padrinhos e madrinhas Thaila Ayala e Renato Goes, Mariana Ximenes, Fabrício Boliveira e o cantor Silva, que fez um show especial com música dedicada aos noivos. Na pista, a animação ficou por conta do amigo e DJ, Felipe Mar.

“O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser”, disse Isis, emocionada na cerimônia, parafraseando Mário Quintana.

Os looks da noiva by Vivienne Westwood

No pre-wedding, Isis optou por uma versão mini bem classy. O modelo Nova Vênus trouxe corpete de forma assimétrica em renda marfim, finalizadas com um delicado recorte na borda.

No afterparty Isis optou por um vestido longo, com uma silhueta sensual. Apresentado em sua versão nupcial na coleção de 2020, o vestido tem um decote torcido assimétrico, com drapeados suaves que caem sobre o corpo e se estendem até uma elegante cauda. Para arrematar o look, Isis usou luvas em renda super delicadas.