Influenciadora Ísis Lyon faz ensaio inspirado em Bridgerton com Lucas Viana e ex-BBB Sarah

Projeto da influencer é inspirado no desejo de viver em um mundo sem preconceito racial e de gênero

A modelo e influenciadora Ísis Lyon realizou nesta última semana um ensaio fotográfico no Palácio dos Cedros, em São Paulo. A sessão de fotos tem como inspiração produções clássicas do audiovisual contemporânea e contou com a presença de ex-realities, Lucas Viana, Rodrigo Moraes e Rennan Oliveira, e do ator Bernardo Velasco.

O ex-BBB Rennan Oliveira também marcou presença

Lucas Vianna, que estava acompanhado de sua namorada, a ex-BBB Sarah Andrade, ainda posou ao lado da amada.

O novo projeto de Ísis é inspirado no desejo da influenciadora de viver em um mundo sem preconceito racial e de gênero. Ela irá dividir com o público as suas reflexões, conquistas e dificuldades enfrentadas ao longo da vida, além de compartilhar episódios marcantes em sua trajetória e receber outras artistas negras de destaque.

“Atualmente, sou considerada uma negra de elite, que vive em lugares chiques e tem uma vida confortável, mas nem sempre foi assim. Morei em Taipas, na periferia de São Paulo, até meus 27 anos. Mas, hoje, aos 35 anos, sou formada em enfermagem e curso medicina em Campinas, no quinto ano”, reflete.

A sessão de fotos tem como inspiração produções clássicas do audiovisual contemporânea também contou com a presença do ator Bernardo Velasco

O modelo e influenciador Lucas Viana, que participou da sessão de fotos no Palácio de Cedros em São Paulo, se sente honrado de participar do projeto. “É uma honra muito grande está participando de um projeto como esse”, disse.

A ex-BBB Sarah Andrade, também acompanhou o ensaio. “Vim invadir aqui as gravações. O trabalho da Ísis é muito lindo. Fala sobre a representatividade da mulher preta e vale muito a pena de acompanhar”, revela a consultora de marketing.