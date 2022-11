Isabele Temoteo, Xand Avião e João Adibe participam de evento contra a pobreza menstrual no Ceará

Evento buscou combater a pobreza menstrual e distribuiu kits para higiene intima feminina; ação aconteceu em parceria com a Cimed



Com foco em reduzir a população atingida pela pobreza menstrual, a influenciadora e embaixadora da Dermafeme, Isabele Temoteo participou, recentemente, de uma ação especial na comunidade do Tirol, em Fortaleza, Ceará. A atividade foi promovida pela maior farmacêutica em volume de vendas, a Cimed, em colaboração com rede de farmácias Pague Menos.

Evento reuniu a comunidade local para discutir a pobreza menstrual (Foto: Divulgação)

“Para mim, como a maioria das mulheres, [o meu primeiro ciclo] foi difícil. Eu tinha 12 anos e fiquei com tanta vergonha que não falei nem com a minha mãe no primeiro momento, escondi. O que tornou ainda mais difícil. E por essa experiência, onde não tive orientação, eu conversei com a minha filha desde muito cedo. Quando ela completou 10 anos, levei na ginecologista para conversar e orientar”.

Isa Temoteo se tornou embaixadora Dermafeme ainda neste ano (Foto: Reprodução)

“Acredito que nós, adultos, que temos um pouco mais de informação, temos que orientar as crianças. Elas continuam sendo crianças, não o que está acontecendo e, por isso, cabe a nós iniciar essa conversa. Quebrando tabus sobre menstruação e sexo, por exemplo. Cabe a nós darmos esse primeiro passo para que esse momento não seja marcado pelo da vergonha, que pode mexer muito com o psicológico da criança”, afirmou no encontro que reuniu 300 meninas da comunidade.

Ao todo, foram disponibilizados dois mil kits Dermafeme e dois mil absorventes Sym. (Foto: Divulgação)

O evento contou ainda com uma roda de conversa com a ginecologista Dra. Fátima Dias, a psicóloga Regina Lúcia Lopes e a VP da Cimed, Karla Felmanas, que discutiram temas como pobreza e saúde menstrual, direito e acesso à absorventes higiênicos e também a gravidez na adolescência.

João Adibe, Xand Avião, Isabele Temoteo e Karla Felmanas (Foto: Divulgação)

Após a ação, Isabele, Xand Avião, João Adibe e Karla Felmanas – Presidente e Vice-Presidente da Cimed, juntamente com Kaká Queirós, da Pague Menos, comandaram um trio no estacionamento do CEFAT recebendo os moradores e distribuindo produtos. Ao todo, foram disponibilizados dois mil kits Dermafeme e dois mil absorventes Sym.