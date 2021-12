Isabela Soller explicar como funciona o mercado publicitário na época de Natal

A CEO da Soller Assessoria explica que além das vendas as marcas buscam emocionar os consumidores

A época de Natal desperta sentimentos de paz e amor no mundo. E para a publicidade, essa época tem grande valor. As vendas aumentam com a procura de presentes para as festividades, e é a hora de o mercado inovar para conquistar seus consumidores. Com o intuito de transmitir uma mensagem de forma mais sentimental, as marcas apelam pelo modo imperativo e emocional das chamadas para convencer o consumidor final.

“No natal as marcas buscam duas coisas: vender e emocionar. Já que a época vem com o contexto fraternal, familiar, de amor, paz e renovação. Então, as marcas usam influenciadores para vender, usando esse mix de emoções com o aproach vendável. Quanto mais ele estiver conectado e alinhado com os propósitos da marca, mais ele vai conseguir transmitir isso de uma forma carinhosa e emplacar as vendas”, explica ela.

Apesar das celebrações natalinas serem uma época de grandes vendas, Soller explica que a demanda e o valor de publis depende muito de cada influenciador. Ela enfatiza ainda adequar a quantidade de publicidade gerada por dia.

“Para dias muito próximos, uma semana antes do natal, é como black friday. Sua demanda vai ser maior e você vai precisar separar um espaço de tempo para poder gerar esse conteúdo, para não ter que fazer dez publis no mesmo dia, podendo prejudicar você e a marca. Primeiro, você precisa filtrar o que de fato você quer falar. Aqui no escritório, nós não fazemos mais de três publicidades por dia de forma alguma. O ideal é uma, duas às vezes, e três apenas em datas como muita demanda”, conta.