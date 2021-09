Isabel Fillardis lança carreira na música com single ‘O meu lugar’

O Meu Lugar” é o primeiro single da artista, que integra seu futuro EP “Bel, Muito Prazer”

Com uma relevante trajetória na teledramaturgia, teatro, moda e cinema, Isabel Fillardis agora também dá lugar a sua antiga paixão: a música. Após apresentar o show “Refeita” no festival online Afrofuturistic Lab, no último mês, a cantora consolida sua estreia com o lançamento do single “O Meu Lugar”, que chega às plataformas digitais em 09 de setembro, seguido de um especial lyric vídeo no YouTube, no dia 16. Com uma combinação de afrobeat e ijexá, a música reflete sobre a ressignificação e a busca por um novo horizonte, criando uma atmosfera de esperança e renascimento. A faixa é assinada pelos compositores Renato Gues e Sérgio Souza e irá compor o futuro EP da cantora “Bel, Muito Prazer”, que promete trazer muitas referências do soul, jazz e R&B.

“O Meu Lugar” é uma música que, inicialmente, tinha um significado muito pessoal para Isabel, pois simbolizava sua história e seus diversos renascimentos como mulher – como a própria cantora define. Porém, nesta nova realidade após a pandemia, a letra ganhou pluralidade e um novo significado. “A música fala sobre o abraço, o sorriso, a importância do afeto, resgatar as coisas que foram perdidas, que foram colocadas de lado, como a empatia, o amor. É sobre a busca por esse lugar que as pessoas querem encontrar. Todo mundo que escutar, com certeza vai se encontrar nela”, comenta a artista sobre a composição.

A música está enraizada na história de Isabel e se faz presente nos primeiros capítulos de sua carreira artística, que completa quase 30 anos. A cantora foi uma das vocalistas do trio de sucesso “As Sublimes”, na década de 90, e sempre manteve o canto presente em sua trajetória, atuando em diversos musicais. Mas, após enfrentar e vencer um câncer na língua em 2014, que poderia ter comprometido sua habilidade de fala, Isabel decidiu não conter mais o dom de cantar e hoje o considera uma verdadeira dádiva: “a arte escolhe a gente e eu vou exercer tudo aquilo que agrega ao meu coração e minha alma. E a música, definitivamente, não largo mais”, afirma.

Simultâneamente a sua carreira musical, Isabel lidera o movimento “Afrofuturistic”, idealizado pelo produtor Tony Prada e também manager da cantora. Baseado nos princípios afrofuturismo, o projeto tem por objetivo ressignificar, viabilizar e fortalecer a produção da música negra no Brasil, englobando gêneros como trap, soul, jazz, R&B e bossa nova. Artistas como DJ Hum, Thulla Melo, Klyn, Arape, Banda Ultra Soul, Ellen Oléria, Bebé Salvego, Tony Gordon e Izzy Gordon – já integram o movimento, que recentemente lançou sua primeira edição do festival de música Afrofuturistic Lab e prevê realizar futuras turnês pelo país, além da produção de uma série online sobre economia, sob o aspecto da cultura negra.

Em breve, Isabel anunciará o próximo single de seu EP “Bel, Muito Prazer”, que consiste em quatro faixas. A cantora já assegura que continuará dedicando-se a sua carreira na atuação, a qual ama tanto quanto a música. Entre seus próximos trabalhos na televisão e no cinema estão: a novela “Gênesis”, da Record TV, e o filme “O Faixa-preta – A Verdadeira História de Fernando Tererê”.

