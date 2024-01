Irmãs trans contam situações de transfobia vividas por elas e por outras pessoas em Londres

Suellen Carey e Carla Potyra quebram silêncio em dia da visibilidade trans

Nesta segunda-feira, 29 de janeiro, dia que é comemorado o dia da visibilidade trans, as influenciadoras Suellen Carey, 36, e sua irmã Carla Potyra, 39, decidiram fazer revelações acerca das situações de transfobia que passaram desde que saíram do Brasil e partiram para Londres, à procura de respeito e aceitação.

“Decidimos falar agora, durante o dia da visibilidade trans, para destacar as situações que enfrentamos aqui em Londres. Queremos chamar a atenção para a realidade que muitos transgêneros enfrentam diariamente, mesmo em lugares que imaginamos serem mais tolerantes”, revela Suellen.

Nascidas em Belo Horizonte (MG), as irmãs expõem que sofrem transfobia em dose dupla, desde da infância; e contam experiências chocantes de preconceito, como um incidente ocorrido em uma loja de celulares que as fizeram chamar a polícia: “Ficaram nos detratando e xingando, simplesmente porque somos trans. É triste perceber que, mesmo em uma cidade como Londres, ainda enfrentamos atitudes tão discriminatórias”, desabafa Carla. Outro fato relatado, só que por Suellen, é a surpresa das pessoas quando descobrem o laço sanguíneo de ambas: “É curioso ver a reação das pessoas quando descobrem que somos irmãs. Parece que ainda existe um estigma em torno da ideia de transgêneros formarem laços familiares”.

“Isso é inaceitável. A violência contra a comunidade trans está atingindo níveis alarmantes, e é preciso conscientizar as pessoas sobre a gravidade dessa situação”, declara Carla sobre o esfaqueamento de uma jovem de apenas 16 anos em Londres pelo fato dela ser transgênero. Segundo Suellen, a eleição de Rishi Sunak, político de extrema direita e conservador, em 2022, para o cargo de primeiro-ministro, fez com que o número de casos de transfobia no Reino Unido aumentasse: “Depois que entrou o primeiro ministro de extrema direita, as pessoas se revelaram mais transfóbicas”.

Por meio desses relatos repletos de coragem e determinação, as irmãs Suellen Carey e Carla Potyra desejam que ao compartilharem suas histórias, elas contribuam para a conscientização e o combate à transfobia, não somente em Londres, mas como em todo planeta. Devido a isso é ressaltada a importância do dia da visibilidade trans, que funciona como um aviso de que a luta pela igualdade e respeito permanece, mesmo em meio aos desafios encarados por aqueles que ousam serem genuínos.