Irmã de Luccas Neto na ficção, Gi Alparone lança livro para leitor “entrar” no universo da atriz mirim

Livro conta curiosidades sobre a atriz, traz passatempos e história inédita d’Os Aventureiros



Giovanna Alparone é conhecida como Gi, a irmã de Luccas Neto no famoso canal Luccas Toon do YouTube, e é adorada pelo público infantil.

Em Aventuras com a Gi, novo livrão da Pixel, o leitor vai entrar no mundo da atriz mirim, conhecendo curiosidades e informações superdivertidas sobre ela. Além disso, a publicação também conta com muitos passatempos que vão entreter a criançada, uma história inédita d’Os Aventureiros — grupo de heróis do canal — e pôsteres exclusivos!

Gi Alparone interpreta vários papéis no Luccas Toon

Com apenas 12 anos, a menina Gi já carrega uma legião de fãs por onde passa. A atriz interpreta vários papéis no Luccas Toon, entre eles a Aventureira Vermelha, que protagoniza a história do livrão — contada em meio a incríveis atividades como labirintos, jogos dos erros e enigmas. Recheando a obra ricamente ilustrada, estão presentes, ainda, um lindo mural de fotos da Gi, uma entrevista com ela e um teste para descobrir se o pequeno internauta conhece mesmo todas as suas personagens.

Com o nome “Aventuras com a Gi”, a obra traz selo de aprovação pedagógica, e irá fazer o leitor mergulhar no universo encantado da atriz e se divertir para valer.

Com apenas 12 anos, a menina Gi já carrega uma legião de fãs por onde passa

Além disso, pela primeira vez no Brasil, a atriz fará uma participação especial no megashow de Dia das Crianças “Luccas Neto e a Escola de Aventureiros”, musical recheado de efeitos especiais. Os irmãos na ficção mais amados das crianças, Luccas e Gi se apresentam, no dia 9 de outubro, em duas sessões (14h e 17h30), no palco da Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos da América Latina.