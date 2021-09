Iris Stefanelli relata assalto pelas redes sociais e prejuízo mais de R$ 40 mil

Segundo a ex-BBB, ‘foi um show de horrores’ e a conta da mãe também foi limpa pelos criminosos

Iris Stefanelli usou as redes sociais neste domingo (19) para relatar aos seguidores o sufoco ao ser assaltada em São Paulo no sábado (18) e os ladrões acessaram suas contas de banco.



A ex-BBB contou que a situação está desgastante. “No momento, eu não tenho um centavo na bolsa e não sei como vou comprar um chip de celular novo. Vou dar um jeito. O telefone do Guilherme… Já conseguiram até usar o limite de 40 mil reais do cheque especial. A aposentadoria da minha mãe foi limpa, todo o dinheiro dela”, disse Iris. “Passei um show de horror de assalto, arma na cabeça. Eu dando minha bolsa. Eu agradeço o bandido de estar viva, sinceramente”, desabafou.

No primeiro anúncio, Iris escreveu aos seguidores e pediu ajuda. “Se alguém puder ajudar, acabei de sofre assalto na 9 de Julho, sinceramente agradeço estar viva, passei um show de horror, já tentei ligar @Bradesco 1000x e nada to a mais de 2h falando com um máquina e nadaaaaaa…. se alguém puder ajudar eu agradeço muito, vou ler todas msg, todo número existente atrás de todos cartões nenhum atende de fato só máquina #Bradesco @bradesco”



Num outro post, ela escreveu sobre a situação. “Estou a 8h do meu abençoado dia de descanso correndo atrás da maldade do ser humano… Nao existe segurança nem senha, nem face, nem digital, que segure bandido, pelo pixxxx eles limpammmmm tudo tudo tudo vezes tudo, até a conta da minha mãe da aposentadoria dela foi limpa, @bradesco entrou em contato e bloquearam as contas, agora também já limparam uma delas, o jeito é esperar até amanhã pra ver as outras. Fica minha dica, eles assaltam na madrugada FDS, vc não consegue falar com ninguém, shopping só abre às 14h, vc não consegue ter acesso ao celular novo e o bandido ganha tempo.”



”O celular do Guilherme estava bloqueado pelo i cloud, pois eles conseguiram entrar e deixaram ele no cheque especial de 40 mil reais… Fizemos tudo Possível é impossível, passamos a noite ligando tentando e mesmo assim em vão, aconselho não deixarem aplicativos em celular que vc usa diariamente, deixem em um Cel reserva em casa, infelizmente tá cada dia mais difícil. #deusnocando”, escreveu a ex-No Limite.

