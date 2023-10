IPM Educação faz nova aquisição, entra no mundo dos concursos jurídicos, e mira faturar mais de R$ 150 milhões em 2024

A aquisição da Golden Cursos Jurídicos marca a entrada do IPM Educação no competitivo mercado de concursos jurídicos

O IPM Educação, conhecido por seu sucesso no segmento de aprendizagem médica de alto desempenho, está expandindo seu império educacional com uma nova aquisição. A empresa adquiriu 25% da Golden Cursos Jurídicos por um investimento de R$ 12,5 milhões, marcando sua entrada no promissor mercado dos concursos jurídicos.

O IPM Educação é reconhecido por seu foco na individualização do aprendizado e pelos impressionantes índices de satisfação dos clientes, com um NPS (Net Promoter Score) de 94,7. Além disso, possui uma das maiores taxas de aprovação para residência médica no país, estabelecendo-se como líder de mercado no segmento premium de educação médica personalizada.

Com um ticket médio que supera os concorrentes e uma fila de espera de mais de 3 mil alunos, a empresa vê uma oportunidade de expansão ao entrar no campo dos concursos públicos. A aquisição do Golden Cursos Jurídicos, uma instituição de destaque no preparatório para o Ministério Público Federal, visa integrar a metodologia de sucesso do IPM Educação nesse novo segmento.

“Estamos oficialmente entrando no mercado dos concursos públicos, começando com um dos mais desafiadores, o concurso do Ministério Público Federal (MPF)”, disse Pedro Miranda, fundador do IPM Educação. “O Golden se destacou como um dos principais cursos preparatórios do Brasil para carreiras jurídicas de alto nível, com o maior número de alunos ativos e aprovados para o concurso do MPF.”

O objetivo da aquisição é alinhar a abordagem do IPM Educação à busca de carreiras jurídicas de alto nível. Isso está em perfeita sintonia com a missão da empresa de proporcionar uma educação eficiente e personalizada que ajuda os médicos a alcançarem o sucesso nas provas de residência médica.

Patrick Nilo, um dos fundadores do Golden Cursos Jurídicos e procurador da República, destacou a importância do estudo tecnológico e eficiente no campo dos concursos públicos: “O mercado das carreiras jurídicas de alto nível está em constante crescimento. Estamos comprometidos em melhorar cada vez mais a qualidade do nosso produto.”

O IPM Educação planeja seguir ampliando sua atuação em diferentes segmentos educacionais e prevê mais aquisições até o final do ano. O sucesso da empresa até o momento, sem captação de fundos ou raising, indica uma forte posição financeira para continuar expandindo sua influência no mercado educacional.

“Estamos em pleno processo de crescimento e esperamos muitas novidades até o final de 2023 e início de 2024”, ressaltou Pedro Miranda. A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa, almejando faturar R$ 150 milhões em 2024 e solidificar ainda mais sua posição de destaque na preparação para os principais concursos do Brasil.